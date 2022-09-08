Також наші воїни успішно відбили атаки противника поблизу восьми населених пунктів.

Українські захисники завдали удару по особовому складу противника на території агропідприємства у Запорізькій області.

Про це на своїй повідомляється в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

"Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства "Україна" села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Тим часом підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога.

Зокрема, наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Нагадаємо, 7 вересня у вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили атаки російських загарбників в районах 11 населених пунктів на полі бою.

Водночас українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Вас також можуть зацікавити новини: