На фото показано дві знищені понтонні переправи, а також зруйнований автомобільний міст.

У британській розвідці розповіли про дії ЗСУ зі знищення російської логістики в Курській області, зокрема, мостів і переправ через річку Сейм, і показали супутникові фото наслідків ударів.

"Україна продовжує знищувати російську логістику в Курській області, завдавши серію ударів, унаслідок яких було зруйновано автомобільні дороги та понтонні мости через річку Сейм", - пишуть у розвідці.

Зокрема, на фото показано дві знищені понтонні переправи, а також зруйнований 17 серпня автомобільний міст.

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Бої в Курській області - що відомо

Кілька днів тому росіяни перейшли в контрнаступ у Курській області. Як писав Bild, російські війська відкинули ЗСУ з-під села Коренєве, а також вибили українських військових із сіл Червоножовтневе, Снагость і Комарівка.

Водночас ЗСУ здійснили прорив на ще одній ділянці кордону на Курщині, і, за даними українського підрозділу БПЛА Khorne, проникли на кілька кілометрів углиб російської території та поставили під загрозу оточення багатотисячне угруповання російських строковиків.

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