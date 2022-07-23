Пошкоджено єдиний об'їзний міст у Дар'ївці через Інгулець у Херсонській області.
Про це повідомили самі російські пропагандисти.
РосЗМІ стверджують, що ЗСУ використовували HIMARS, а п'ять ракет нібито були збиті системами ППО.
Попри пробоїни в дорожньому покритті, у РФ запевняють, що міст цілий і експлуатується.
Раніше аналітики з Інституту вивчення війни звертали увагу на мінування росіянами берегів Інгульця. Окупанти вдалися до цих заходів, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.
Як писав УНІАН, 19 червня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.
Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був завданий по базі окупантів біля мосту.
За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.