РосЗМІ стверджують, що ЗСУ атакували за допомогою HIMARS.

Пошкоджено єдиний об'їзний міст у Дар'ївці через Інгулець у Херсонській області.

Про це повідомили самі російські пропагандисти.

РосЗМІ стверджують, що ЗСУ використовували HIMARS, а п'ять ракет нібито були збиті системами ППО.

Попри пробоїни в дорожньому покритті, у РФ запевняють, що міст цілий і експлуатується.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни звертали увагу на мінування росіянами берегів Інгульця. Окупанти вдалися до цих заходів, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Як писав УНІАН, 19 червня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був завданий по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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