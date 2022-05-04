Збройні сили України звільнили чотири населені пункти неподалік від адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей. А в тимчасово окупованому Токмаку ворог шиє форму українських військових для використання в потенційних провокаціях.
Такою інформацією поділилося оперативне командування "Південь" у свіжому звіті на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Окупанти можуть використати форму ЗСУ для дискредитації українських захисників на тимчасово захоплених територіях і раптових нападів ДРГ на лінії зіткнення.
В ОК "Південь" також відзвітували про бойові дії за минулу добу. Ворог не здійснював спроб активного наступу, але застосовував обстріли з використанням артилерії та іншої техніки. Втрати окупантів за 3 травня склали: 47 чоловік особового складу, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 одиниць автомобільної техніки, 2 БПЛА, радіолокаційна станція і дизель-генератор. ЗСУ також знищили 7 складів і колону противника з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами.
Окремо в ОК "Південь" згадали ракетні удари рашистів. Дві ракети, які були випущені з Каспійського напрямку, попали по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Є поранені і загиблі, хоча точна кількість не розкривається.
Перші три ракети, випущені по Одещині, збили сили ППО. В результаті повторної атаки були пошкоджені об'єкти інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.
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