Не виключені провокації для дискредитації Збройних сил України.

Збройні сили України звільнили чотири населені пункти неподалік від адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей. А в тимчасово окупованому Токмаку ворог шиє форму українських військових для використання в потенційних провокаціях.

Такою інформацією поділилося оперативне командування "Південь" у свіжому звіті на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Окупанти можуть використати форму ЗСУ для дискредитації українських захисників на тимчасово захоплених територіях і раптових нападів ДРГ на лінії зіткнення.

В ОК "Південь" також відзвітували про бойові дії за минулу добу. Ворог не здійснював спроб активного наступу, але застосовував обстріли з використанням артилерії та іншої техніки. Втрати окупантів за 3 травня склали: 47 чоловік особового складу, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 одиниць автомобільної техніки, 2 БПЛА, радіолокаційна станція і дизель-генератор. ЗСУ також знищили 7 складів і колону противника з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами.

Окремо в ОК "Південь" згадали ракетні удари рашистів. Дві ракети, які були випущені з Каспійського напрямку, попали по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Є поранені і загиблі, хоча точна кількість не розкривається.

Перші три ракети, випущені по Одещині, збили сили ППО. В результаті повторної атаки були пошкоджені об'єкти інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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