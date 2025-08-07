Він підкреслив, що ці три кроки будуть здійснені уже найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський перерахував три пріоритети інтенсивної дипломатичної роботи з міжнародними партнерами, які будуть втілюватися у найближчий час.

Як повідомив глава держави у Telegram, cьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Зокрема, у Зеленського заплановано кілька розмов. Відомо, що в графіку є розмова з німецьким канцлером Фрадрахом Мерцом.

"Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - відзначив Зеленський.

Президент України додав, що вчора після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський зазначив, що відбувається спільна робота і важливо обговорити ключові деталі.

"Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що з боку України не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Тому, потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань.

"Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою", - відзначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно:

"Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни".

Розмова Зеленського і Трампа

6 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Ця розмова відбулася після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви, де той зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Зеленського, він і Трамп мають абсолютно чітку позицію – війна має завершитися чесно. Зеленський підкреслив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

