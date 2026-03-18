У США показали, як легендарний штурмовик A-10 полює на 'Шахеди': є 'сюрприз'

Фото підтверджують, що літаки активно залучають у бойових завданнях у будь-який час доби.

Американські військові залучили легендарні штурмовики A-10 Thunderbolt II, які свого часу створювали для знищення бронетехніки, до нових завдань – боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед". При цьому літаки отримали доволі нетипове для себе озброєння, пише Defence Express. Йдеться, що нинішня кампанія може стати останньою в історії цих машин, які перебувають на службі вже близько 50 років. У США вже ліквідували єдиний підрозділ, здатний виконувати їх капітальний ремонт, що фактично означає поступове списання штурмовиків.

Під час операцій проти Ірану A-10 виконують завдання, кардинально відмінні від початкової концепції їх застосування. Замість ураження танкових колон вони полюють на безпілотники.

Опубліковані Повітряними силами США фото демонструють штурмовики під час дозаправки з літака KC-135 Stratotanker. Хоча знімки зроблені ще 9 березня, у відкритий доступ вони потрапили лише через понад тиждень, відзначають аналітики.

На оприлюднених кадрах видно, що A-10 оснащені оптико-локаційною системою AN/AAQ-28 Litening для виявлення та підсвічування цілей. Водночас увагу привертає наявність протитанкових ракет AGM-65 Maverick, які традиційно застосовуються проти наземних об’єктів. За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, їхня наявність – "певний сюрприз". Він відзначає, що ця ракета повітря-земля AGM-65 Maverick також використовує напівактивне лазерне наведення.

"Це доволі стара та габаритна ракета вагою близько 300 кг, з яких 136 кг припадає на бойову частину та дальністю пуску близько 22 км. Існують різні версії головок самонаведення для цієї ракети, включно із більш старішими інфрачервоними, та сучаснішими напівактивним лазерним та телевізійним наведенням", - пише експерт.

Їх використання у нинішній конфігурації викликає питання: чи призначені вони для ударів по наземних цілях, чи потенційно можуть застосовуватися і проти повітряних.

Окрім цього, літаки несуть блоки LAU-131 з 70-мм ракетами Hydra, зокрема високоточними APKWS із лазерним наведенням, які вже довели ефективність у боротьбі з дронами. Також A-10 оснащені ракетами "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, хоча йдеться про старіші модифікації AIM-9L/M.

Залишається відкритим питання, чи застосовують A-10 свою головну зброю – 30-мм гармату GAU-8 Avenger із надвисокою скорострільністю. З огляду на те, що вона використовує бронебійні снаряди зі збідненим ураном, її ефективність проти легких дронів може бути надлишковою.

Водночас нічні фото підтверджують, що штурмовики активно використовуються у бойових завданнях у будь-який час доби. На них також видно, що літаки продовжують нести як ракети "повітря-повітря", так і AGM-65 Maverick.

Сили США на Близькому Сході

Нагадаємо, на Близькому Сході розгорнутий американський атомний авіаносець USS Abraham Lincoln, який здатен виконувати до 120–130 бойових вильотів на добу. Цей корабель часто називають "плавучою авіабазою". За словами експертів, він відіграє ключову роль у військовій присутності США в регіоні.

Авіаносець має довжину близько 333 метрів, на борту перебуває близько 5,5 тисячі осіб – екіпаж і авіаційний персонал. Має лікарню, системи опріснення води та власне телемовлення.

