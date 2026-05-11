Евакуація на Тенеріфе: пасажири покинули круїзний лайнер після спалаху хантавірусу, – NYT

На Канарських островах завершилася екстрена евакуація пасажирів круїзного лайнера MV Hondius.

Пасажири та екіпаж круїзного лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, були евакуйовані після того, як судно кинуло якір біля Канарських островів Іспанії.

Судно MV Hondius прибуло до порту Гранаділья-де-Абона на Тенеріфе, найбільшому з островів, рано вранці в неділю, через місяць після того, як на борту померла людина, пише The New York Times. Моніка Гарсія, міністр охорони здоров'я Іспанії, заявила, що у всіх, хто перебував на кораблі, відсутні симптоми.

Представники органів охорони здоров'я піднялися на борт судна для проведення епідеміологічної оцінки, включаючи вимірювання температури та перевірку симптомів, але вони нікого не тестували.

Запобіжні заходи під час висадки

Пасажири та члени екіпажу почали висадку невеликими групами, перебуваючи в масках і синіх засобах індивідуального захисту. Багато хто ніс те, що виглядало як білі пластикові пакети.

Людям дозволили взяти з собою лише найнеобхідніші речі, включаючи мобільний телефон та документи. Евакуація чартерними або військовими рейсами, як очікується, триватиме до вечора понеділка.

Склад пасажирів і позиція ВООЗ

На борту судна, коли воно прибуло до Канарських островів, перебувало близько 150 осіб, включаючи членів екіпажу, пасажирів і чотирьох медичних працівників, які піднялися на борт, коли судно стояло на якорі біля узбережжя Кабо-Верде, острівного архіпелагу в Атлантичному океані. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик спалаху для широкої громадськості є низьким.

Коли в суботу судно наблизилося до Канарських островів, доктор Тедрос Адханом Гебреєсус спробував розвіяти побоювання жителів щодо хантавірусу, який знову розпалив тривогу, характерну для перших днів пандемії Covid-19.

"Я знаю, що коли ви чуєте слово "спалах" і бачите корабель, що пливе до ваших берегів, спливають спогади, які ніхто з нас остаточно не поховав. Але мені потрібно, щоб ви почули мене чітко: це не черговий ковід", – підкреслив він.

Специфіка вірусу

З 11 квітня троє пасажирів померли і ще п’ятеро людей захворіли після прояву симптомів хантавірусу – рідкісного сімейства вірусів, що переносяться гризунами, згідно з даними ВООЗ.

Хоча передача хантавірусу від людини до людини трапляється рідко, представники ВООЗ заявили, що штам, який заразив пацієнтів з корабля, названий штам "Андес", був єдиним відомим штамом, що поширюється серед людей.

Патоген був підтверджений у шести осіб, повідомила ВООЗ, включаючи двох померлих. Ще дві особи були "ймовірними випадками", зазначили в організації.

Логістика повернення додому

Світові чиновники охорони здоров'я вживали заходів, щоб зупинити його поширення, але прогнозували "обмежений" спалах за умови вжиття заходів громадського здоров'я. На Тенеріфе судно кинуло якір на рейді промислового порту. Людей доставляли на берег на маленьких човнах, а потім супроводжували до аеропорту, звідки їх мали відправити до країн проживання, заявили іспанські офіційні особи.

"Ця безпрецедентна операція проходить за планом", – підкреслила Моніка Гарсія, міністр охорони здоров’я Іспанії. Вона також повідомила, що громадяни таких країн, як Канада, Нідерланди, Велика Британія, Туреччина, Ірландія та США, мають висадитися в неділю.

Решта пасажирів будуть евакуйовані в понеділок на літаках, надісланих Австралією та Нідерландами, додала вона.

Подальша доля лайнера

Тіло одного з трьох померлих пасажирів залишиться на кораблі. Компанія Oceanwide Expeditions, оператор круїзу, заявила, що як тільки всі гості та частина екіпажу висадяться, судно "проведе бункерування та прийме необхідні запаси" на Тенеріфе перед переходом до Роттердама (Нідерланди), який, як очікується, займе близько п'яти днів.

Там судно буде продезінфіковано.

Карантин і перші симптоми в Європі

Країни намагаються відстежити людей, які могли зазнати впливу вірусу, і спостерігають за тими, хто був на кораблі або контактував із хворими пасажирами. "Ми класифікуємо всіх, хто перебував на борту, як осіб, яких ми називаємо контактами високого ризику", – заявила Марія Ван Керкхове, директор ВООЗ із забезпечення готовності до епідемій і пандемій та їх запобігання.

ВООЗ рекомендувала 42-денний період "активного моніторингу та подальшого спостереження" для всіх, хто зійшов на берег.

П’ятеро громадян Франції прибули додому в неділю ввечері, але в одного з них з’явилися симптоми під час польоту, заявив Себастьян Лекорню, прем’єр-міністр Франції. Він підкреслив, що п’ятеро пасажирів були негайно поміщені в сувору ізоляцію і пройдуть додаткове тестування та оцінку стану здоров’я.

