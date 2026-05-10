Стабільність фронту навесні може спричинити новий етап війни в Україні, – Kyiv Independent

П'ятий рік повномасштабної війни приносить несподівані тенденції.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну інформаційний простір навколо війни одержимо переймає оманливо просте питання та постійні нові ітерації відповідей на нього – хто ж перемагає.

Росія вже зазнала поразки, їхні "м’ясні штурми" безглузді й безнадійні, і за таких темпів їм знадобиться століття, щоб захопити Україну, підкреслює один табір, пише The Kyiv Independent. Україна, маючи явну перевагу супротивника в живій силі та залишившись без підтримки США, не може сподіватися перестояти Росію і повинна підписати будь-яку мирну угоду прямо зараз, оскільки час на боці Москви, заявляє інший.

Серйозні аналітики обережніші, вони говорять про позитивні чи негативні тенденції, намагаючись усвідомити величезну складність такої великомасштабної війни. Як би Москва не була принижена тією чи іншою подією, поки триває її план щодо досягнення перемоги шляхом повільного перемелювання українських збройних сил, що поступаються за чисельністю, причин для святкування немає.

Перевагу отримає та сторона, на користь якої йде довга боротьба на виснаження.

Болючі точки

Якими б позитивними не були ознаки на лінії фронту, не можна стверджувати, що хід війни змінюється, не визнавши, принаймні, тих слабких місць української оборони, що зберігаються і є кричущими.

По-перше, географія: вроджене і складне завдання щодо захисту лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів проти чисельно переважаючого противника, причому на даному етапі війни практично без боєздатних стратегічних резервів.

Наскільки б ефективну оборону не вела Україна в щільних фортецях Донбасу, Росія зберігає можливість шукати слабкі місця в лінії фронту, щоб натиснути і використати перевагу, заявляють журналісти.

Ця слабкість була наочно продемонстрована протягом 2025 року, коли деприоритизація Україною деяких ділянок південного фронту призвела до того, що Росія швидко досягла успіхів у районах, які ледь утримувалися одними з найслабших бойових бригад країни.

Тепер, коли південний фронт стабілізувався, багато в чому завдяки швидко перекинутим українським штурмовим підрозділам, можуть відкритися інші прогалини в інших місцях. Одним із слабких місць може стати довга північна державна межа в Сумській та Харківській областях, де російські війська за останні кілька місяців перетнули її у все більшій кількості місць, потенційно прокладаючи шлях для більш масштабного наступу.

У гонці за домінування безпілотників Росія також не стоїть на місці. Елітні російські підрозділи дронів, зокрема сумнозвісний центр "Рубікон", продовжують вкрай ускладнювати життя українським бригадам, що протистоять їм, перерізаючи логістику за допомогою оптоволоконних FPV-дронів, перехоплюючи в небі українські розвідувальні та ударні дрони та полюючи на власні розрахунки БПЛА України в польових умовах.

Незважаючи на свою громіздку централізовану структуру та невдачі через відключення Starlink, Росія продовжує вкладати величезні кошти у свої безпілотні сили. Але найсерйознішою проблемою для української оборони залишається жива сила. На п'ятому році повномасштабної війни втрати, понесені під час стримування величезної військової машини Росії, необхідно заповнювати, як це робилося завжди.

Але населення України лише скорочується, а внутрішня напруга, викликана роками масштабної примусової мобілізації, лише продовжує зростати.

ЗМІ пишуть, що на даний момент, навіть незважаючи на зростання соціальної напруги та частіші напади на військкомати, населення України не показало, що воно швидше капітулює, ніж продовжить боротьбу. Але якщо втрати триватимуть, а мобілізація посилиться, компроміси, на які доведеться піти Києву, стануть лише болючішими.

Хід Москви

Поки що рано говорити про те, чи продовжиться багатообіцяюча оборонна робота України навесні, влітку та восени. Але якщо лінія фронту залишиться стабільною, тоді як російські втрати не приноситимуть результатів, це може ознаменувати початок нової фази війни, йдеться в матеріалі.

Досі, незважаючи на часто хаотичні та помилкові спроби президента США Дональда Трампа домовитися про мирну угоду, війна тривала просто тому, що Росія була далека від виснаження сил, а Україна – від краху та капітуляції. Якщо ця рівновага почне порушуватися на користь України, Путін не зможе вічно уникати реакції на це.

На даний момент Москва може продовжувати свою війну доти, доки у неї є люди та гроші для цього.

На обох фронтах Путін досі був обережним, виділяючи величезні ресурси і переводячи свою країну на військові рейки, але не порушуючи ключовий соціальний контракт, що лежить в основі його правління. Навіть витрачаючи третину державного бюджету на збройні сили, Путін прагнув зберегти образ гаранта сили, стабільності та відносного процвітання для російських громадян в обмін на слухняність і політичну апатію.

Очевидним прикладом тут є, звичайно, небажання Путіна оголошувати широкомасштабну мобілізацію. Повна консолідація влади Путіним і його домінування над спецслужбами означають, що він майже напевно міг би оголосити мобілізацію, не побоюючись революції. Але той факт, що він цього не зробив, говорить багато про що.

Важко передбачити, коли настане цей момент, але якщо війна триватиме за нинішньою траєкторією, Путін майже напевно буде змушений обирати. Або мобілізувати і розірвати соціальний контракт, при цьому не отримавши чіткого шляху вперед на полі бою. Або – і це був би момент, на який чекають майже всі українці, – він міг би згорнути свої військові цілі, припинити вимоги до Києва про передачу нових територій і погодитися на припинення вогню, заявляють журналісти.

У тому, чи підштовхне це Путіна до надмірного напруження сил або до згортання війни, і полягає українська теорія перемоги.

