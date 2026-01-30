Ракети до Patriot прийшли вже після блекаутів: Зеленський про удари по ТЕЦ Києва

Нестача ракет виникла, бо Європа не виділила достатньо грошей для закупівлі в США ракет для систем ППО.

Нестача фінансування призвела до дефіциту ракет ППО, і росіянам вдалося уразити енергетику столиці України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає "Українська правда".

Журналісти нагадали, що Росія завдала важких ударів по енергетичній інфраструктурі, вразивши значну кількість об'єктів у Києві. Зеленський зазначив, що наперед знав, що Силам оборони не вдасться відбити цю атаку:

"В Україні російські атаки по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 в Києві, а я знаю, що дивізіони проти балістичних ударів порожні. Просто порожні. Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики; я знаю, що стоїть Patriot; і я знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту".

За словами президента, дефіцит повʼязаний з браком фінансування для закупівлі в США ракет PAC-3, здатних перехоплювати балістику.

"США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо до цього ставитися. Але це проплачується Європою, і транш по PURL не був проплачений. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається. Тому я і кажу, що емоційно та інформаційно треба бути в одній площині. PAC-3 прийшли через день після того, як нам роблять майже блекаут", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський говорив, що кілька систем ППО деякий час не мали ракет. За словами президента, того дня Київ отримав необхідне озброєння від партнерів.

Як зазначав Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, частина українських систем ППО й надалі лишається без ракет. Йдеться про радянські зразки озброєння, ракет до яких наразі не виробляють. Тому, за його словами, Україні варто порушувати питання модернізації, яка дозволить покращити спроможності ВПК. Зокрема, створювати дешевші засоби ураження.

