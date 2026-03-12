У Rheinmetall є снаряди для ЗСУ, але передати їх не можна: гендиректор назвав одну причину

Раніше проблемою були темпи виробництва, але зараз все інакше.

Склади одного з найбільших виробників боєприпасів у світі, німецького оборонного концерну Rheinmetall, заповнені дефіцитними артилерійськими снарядами, але передати їх Україні неможливо. Причину назвав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер. Він поскаржився на брак грошей для закупівлі озброєння для України, зокрема, через узгодження кредиту на 90 мільярдів євро від Євросоюзу.

"Ми продовжуємо виробляти більшу частину продукції [для України]. Наприклад, зараз у мене на складах лежать артилерійські боєприпаси, які я не можу продати Україні", – зазначив Паппергер на прес-конференції за підсумками 2025 року, відповідаючи на питання DW.

Defense Express повідомляє, що в Rheinmetall подібні скарги лунають не вперше. Якщо раніше у концерну були проблеми з темпами виробництва, то зараз є можливість поставляти більше ППО, боєприпасів і танків, але це нікому оплатити.

Паппергер також розповів, що в Україні так і не побудовано завод з виробництва боєприпасів, хоча обладнання для нього вже готове. Зараз Rheinmetall очікує завершення "цивільних робіт", але процес затягується. Тому будівництво може початися умовно через рік. Хоча виробництво мало стартувати влітку 2026 року, пише ЗМІ.

Боєприпаси для України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський підтвердив отримання ракет до Patriot, про що Україна домовилася з партнерами під час останнього засідання у форматі "Рамштайн". Йдеться саме про боєприпаси PAC-3, загальна кількість яких має становити 35 ракет.

Крім того, ми також розповідали, куди зникли "Джавеліни". FGM Javelin по праву вважається одним з найвидатніших переносних протитанкових керованих ракетних комплексів (ПТРК), який використовувався Україною на початку війни, але чому зараз про них практично нічого не чути?

