Виробництво мінометних снарядів в Україні стримується через брак пороху і вибухових речовин.

Україна з початку вторгнення Росії збільшила виробництво мінометних снарядів з нуля до мільйонів на рік, при цьому подальшому зростанню виробництва перешкоджає глобальна нестача вибухових речовин.

Як зазначає Reuters, мінометні снаряди дешеві і діють на коротших дистанціях, ніж артилерія, тож є важливою зброєю проти піхотних атак Росії на сході. Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін розповів виданню, що Україна намагається зменшити свою залежність від західної військової допомоги, збільшуючи виробництво, однак цього все ще недостатньо.

За його словами, Україна може виробляти більше снарядів, але цьому перешкоджає глобальна нестача вибухових речовин.

Відео дня

"Головна проблема, з якою ми зараз стикаємося, - це порохи і вибухові речовини. Скільки вибухових речовин надійде в Україну, стільки і снарядів у нас буде", - зазначив Сметанін.

Він також зазначив, що Україна виробляє власні артилерійські снаряди, зокрема калібру 155 мм, однак відмовився надати цифри.

Водночас CNN у березні повідомляв, що Росія могла виробляти 3 мільйони снарядів на рік, що майже втричі перевищує сукупні потужності США та Європи.

Виробництво зброї в Україні

Раніше Сметанін заявляв, що в Україні вже почалося виробництво вибухових речовин - частково на державних підприємствах, частково на приватних.

У квітні цього року стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. У жовтні стало відомо, що Rheinmetall запустив перший із чотирьох заводів - з виробництва БМП Lynx. У майбутньому планується відкриття порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів, і заводу з виробництва систем ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: