Українські морські дрони переносять бойові дії в нові води, - BI

Українські безпілотні катери більше не обмежуються атаками у відкритому морі.

Морські безпілотники, які Україна використовувала для нанесення ударів по Чорноморському флоту Росії, тепер полюють на російські цілі на нових територіях. Як пише Business Insider, Україна розгортає все більше морських дронів, призначених для полювання на російські цілі в невеликих водоймах.

Так, минулого тижня 40-ва бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти України повідомила, що дрон "Барракуда" зміг проникнути на російські позиції, залишити міни і завдати удару по російських цілях, пошкодивши російську базу матеріально-технічного забезпечення і катер, оснащений кулеметом.

На відеозаписі видно, що атака сталася не у відкритому морі, а на закритому внутрішньому водному шляху; українське видання "Мілітарний" повідомило, що удару було завдано на річці Дніпро.

Україна використовує безпілотники на суходолі, в повітрі і на морі для збору інформації про противника і нанесення ударів по російських цілях. Однак використання безпілотників у річкових районах або невеликих водоймах є відносно новим напрямком для України, відкриваючи новий спектр цілей для нещодавно розроблених технологій, зазначає видання.

"Спеціалізовані дрони для цих районів, такі як "Барракуда" або інші, наприклад, "Урсула" або "Чорна вдова 2", являють собою більш нові технології порівняно з системами, подібними до дронів "Sea baby" або "Магура", призначеними для відкритого океану. Україна постійно модернізує свої військово-морські безпілотники і створює нові", - йдеться у статті.

Безпілотник "Барракуда" було вперше продемонстровано у вересні. Тоді зазначалося, що дрон призначений для "виконання завдань, недоступних людині", включно з евакуацією людей із прибережних районів і доставкою боєприпасів у небезпечні зони.

Пізніше було заявлено, що дрон має модульну конструкцію, що дає змогу легко замінювати різні види озброєння, від мін до гранатометів. Також повідомлялося, що він використовує штучний інтелект, хоча подробиці про це обмежені.

Спеціальний підрозділ із тією ж назвою розробив і запустив "Барракуду", і наразі це єдиний підрозділ в українській армії, який експлуатує цей безпілотник. Останніми місяцями Україна заявляла, що безпілотник "Барракуда" знищив російське логістичне судно і його екіпаж, а також використовував морські міни для блокування каналів між островами.

Раніше в СБУ повідомили про унікальну спецоперацію, під час якої було підірвано російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". Тоді служба безпеки повідомляла, що субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, була виведена з ладу.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що для цього використовувався підводний морський дрон, а не звичний більшості Sea Baby.

