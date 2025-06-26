На замовлення Нідерландів: Rheinmetall виготовить партію багі Ermine для України

Ця багатофункціональна машина підходить для розвідки, евакуації, перевезення вантажів і встановлення озброєння.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall виготовить партію з 20 багі Ermine для потреб України. Виробництво профінансують Нідерланди, повідомили у концерні.

Контракт на виробництво цих багі із компанією підписав міністр оборони Нідерландів 24 червня на полях саміту НАТО в Гаазі.

Передбачається, що українські військовослужбовці зможуть використовувати багі Ermine для евакуації поранених у безпосередній близькості від лінії фронту. Поставки машин почнуться 2026 року.

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"Ми вдячні за довіру до наших можливостей. Ermine — це інноваційне та ефективне рішення для сучасного поля бою", — зазначив гендиректор дочірньої структури Rheinmetall Defence Nederland.

Що відомо про багі Ermine

Виробник зазначає, що Ermine — це легкий гібридний багі від Rheinmetall у конфігураціях 4×4 або 6×6. Має електродвигуни на кожному колесі, запас ходу до 1000 км, швидкість до 90 км/год і вантажопідйомність до 1 тонни.

Це багатофункціональна машина, адже підходить для розвідки, евакуації, перевезення вантажів і встановлення озброєння. Може працювати як з водієм, так і в безпілотному режимі.

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