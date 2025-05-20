Крім того, щороку країна виділятиме 1 млрд євро на військову підтримку України.

Україна має раніше отримати обіцяні Бельгією винищувачі четвертого покоління F-16. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони і міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

Бельгійський міністр запевнив, що підтримка України буде продовжуватися й надалі. Зокрема, Бельгія нещодавно завершила підготовку до передачі Україні восьмого пакету допомоги обсягом 1 млрд євро.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у наступні роки, виділяючи 1 мільярд євро щороку на військову допомогу", – наголосив міністр.

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Також він зазначив, що Бельгія буде провідною країною у "коаліції охочих". Разом з тим, держава й надалі залишатиметься у коаліції країн, які постачають Україні винищувачі F-16.

"І ми спробуємо поставити F-16 навіть до встановленого терміну. Тож, я думаю, це хороша новина", – констатував Тео Франкен.

Винищувачі F-16 від Бельгії

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пообіцяв до кінця цього року передати Україні два літаки F-16 на запасні частини. Сама ж Бельгія очікує на прибуття нових F-35. Ще два літаки, за його словами, Україна отримає у наступному році.

Нагадаємо, що ще наприкінці 2023 року Бельгія оголосила про те, що Україні буде передано 30 одиниць американських винищувачів F-16.

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