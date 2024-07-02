Спочатку їх використовуватимуть для захисту неба, вважає експерт.

Американські винищувачі F-16 можуть розгорнути в Україні не влітку, а восени. Вони мають стати "історією успіху", однак не змінять правила гри.

Про це в коментарі Welt сказав ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Видання нагадує про останні українські удари по позиціях протиповітряної оборони РФ в Криму та на території Росії. Серед них - знищення Центру космічного стеження і далекого космічного зв'язку.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що таким чином ЗСУ намагаються "зачистити" російську ППО перед прибуттям F-16, щоб пілотам не доводилося діяти в небезпечних умовах.

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Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли українській армії близько 80 багатоцільових винищувачів, однак дата їхнього прибуття постійно змінювалася. Також Україна досі не має достатньої кількості пілотів, а Данія планує закрити програму підготовки авіаторів до кінця року.

Крім того, наразі невідомо, яку саме версію F-16 передадуть Україні. Чмут зазначає, що літаки модернізують перед відправкою, однак це не так просто. "Все залежить від того, який саме тип F-16 буде поставлений. Наприклад, наскільки далекосяжним є радарний модуль, і яким є озброєння", - пояснює він.

Чмут очікує, що винищувачі будуть розгорнуті восени, а не влітку. Він вважає, що поспішати не варто, оскільки F-16 має стати "історією успіху" в Україні. Водночас він підкреслив, що ці літаки не змінять правила гри.

"Це завжди залежить від того, як зброя інтегрована в загальну систему. Під час конфлікту не окремі види зброї протистоять один одному, а військова система проти військової системи", - додав ветеран.

Журналісти зазначають, що Сполучені Штати могли передати Україні Інтегровану систему бойового управління (IBCS), в рамках якої і діятимуть нові "пташки". Також до країни мають прибути літаки радіолокаційного виявлення ASC 890 від Швеції. Без них пілоти F-16 навряд чи наважаться здійснювати наземні атаки поблизу лінії фронту, йдеться у статті. "Я припускаю, що F-16 використовуватимуть для протиповітряної оборони, перш ніж атакувати наземні цілі", - вважає Чмут.

На думку експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень, українські Повітряні сили використають F-16 для придушення російських КАБів та для підриву ближньої авіаційної підримки РФ на полі бою. "Використовуючи перевірений у боях радар у поєднанні з варіантами ракети Aim-120 Amraam, Україна збільшить максимальну дальність польоту літаків класу "повітря-повітря" до 180 км", - йдеться в аналізі CSIS.

Водночас зазначається, що, згідно зі стандартами НАТО, Україна не може сформувати з обіцяних F-16 більше трьох ескадрилій. Однак для підтримки з неба, необхідної для війни на землі, їй знадобиться майже 12.

F-16 для України

Нагадаємо, що вчора у Міністерстві оборони Нідерландів заявили про отримання експортної ліцензії на відправку винищувачів в Україну.

Очільник Військово-повітряних сил Данії Ян Дам розповідав, що частина фахівців, яких навчали роботі з F-16, вже повернулися додому. Підготовку самих пілотів значно скоротили, зазвичай вона триває три-чотири роки.

Загалом Данія хоче підготувати до кінця року близько 20 українських авіаторів. За його словами, перша команда пілотів "дуже близька" до завершення навчань.

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