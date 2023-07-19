Оборонно-промислова база країн заходу насилу справляється зі зростаючими виробничими потребами.

Війна в Україні, поряд з нестабільною промисловою базою і повільними закупівлями, перешкоджає доступності поставок, повідомляє Financial Times.

Війна в Україні привернула увагу до терміновості переоцінки пріоритетів західних військових у закупівлях зброї. Боєприпаси, включаючи бомби та кулі, були визначені як серйозна проблема, оскільки, наприклад, Сполучені Штати потенційно можуть виснажувати певні боєприпаси, такі як протикорабельні ракети, швидше, ніж вони можуть бути виготовлені. У деяких сценаріях може не вистачити ракет для ведення війни, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Експерти помітили відсутність координації між військово-промисловими базами США і Європи, які в іншому випадку могли б доповнювати і зміцнювати один одного у важкі часи.

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Цей розрив частково є результатом того, що оборонний апарат протягом багатьох років приділяв першорядну увагу ефективності та зниженню витрат, застосовуючи підхід до ланцюжка поставок "точно в строк", аналогічний автомобільній промисловості. Хоча такий підхід підходив для періодів відносного миру, він не залишав можливості для швидкого розширення виробництва зброї в періоди підвищеного попиту.

Напруженість між Україною та її західними союзниками, які загалом витратили 170 мільярдів доларів на оборону та фінансову допомогу Києву після російського вторгнення минулого року, тепер почала виявлятися, оскільки президент України Володимир Зеленський продовжує просити дедалі більше зброї.

Однак оборонно-промислова база насилу справляється зі зростаючими виробничими потребами. Це викликає занепокоєння щодо готовності до потенційних конфліктів, у тому числі з Китаєм щодо Тайваню.

Щоб вирішити ці проблеми, Міністерство оборони США показало намір переорієнтуватися на боєприпаси після багатьох років недофінансування. Вони вимагали додаткового фінансування для збільшення виробництва та закупівель боєприпасів, включаючи протикорабельні ракети великої дальності.

Однією з перешкод на шляху розширення потужностей з виробництва боєприпасів є нестабільність закупівель боєприпасів Пентагоном, які здійснюються за річними контрактами, що змушує оборонні компанії не наважуватися інвестувати в нові заводські лінії без багаторічних контрактів.

У звіті підкреслюється, що Пентагон часто віддає перевагу дорогим товарам, таким як кораблі і літаки, а не боєприпасам, що призводить до недостатнього фінансування останніх. Для ефективного стримування і протидії загрозам, особливо з боку Китаю, Пентагону потрібні значні запаси дистанційно керованих ракет, морських ударних озброєнь, ешелонованої протиповітряної і протиракетної оборони.

Крім того, консолідація оборонної промислової бази США призвела до обмежених можливостей та надмірності виробничих потужностей, що ускладнює швидке збільшення виробництва боєприпасів.

Хоча США історично вважали за краще купувати зброю американського виробництва для своїх оборонних можливостей, зростає усвідомлення необхідності міжнародного співробітництва для збільшення виробництва. Європейські оборонні групи не змогли заповнити виробничу прогалину через роздробленість своєї оборонної промислової бази, де основні країни зосереджені в першу чергу на продажу зброї своїм військовим.

Зусилля щодо збереження домінування США у виробництві озброєнь включали заклик до партнерів по НАТО закуповувати зброю американського виробництва, аргументуючи це тим, що це зміцнює колективну оборону відповідно до статті 5.

Передача зброї Україні від західних союзників - деталі

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда доларів, повідомляється на сайті американського відомства. Пакет включає в себе критично важливі засоби протиповітряної оборони і боєприпаси.

Парламент Франції в четвер схвалив багатомільярдне збільшення військових витрат до кінця цього десятиліття, викликане війною Росії в Україні і швидко зростаючими глобальними загрозами.

Індія має намір поступово скоротити свою залежність від російської зброї, але цей процес займе кілька десятиліть.