Гучний 'вибух' на біржі: український ШІ для дронів підкорив ринки, - ЗМІ

Бойовий досвід України перетворюється на глобальний тренд – інвестори масово заходять у військові технології.

Стрімке зростання акцій компанії Swarmer Inc. після виходу на біржу стало одним із найгучніших сигналів для ринку оборонних технологій, пише Forbes.

За даними Bloomberg, за перші три торгові сесії папери компанії підскочили майже на 1000%, що зробило її одним із найуспішніших дебютів у секторі.

Попри реєстрацію в Остіні, компанія зберігає тісний зв’язок з Україною. Її технології створені на основі бойового досвіду та розробок, які застосовувалися під час війни. Як пояснює інвесторка Дебора Фейрламб, саме українське походження і практичне застосування на фронті формують довіру до продукту.

Відео дня

Swarmer спеціалізується на програмному забезпеченні для автономного управління дронами. Його ключова функція – перетворення команд оператора на скоординовані дії цілих груп безпілотників. За даними компанії, алгоритми створені на базі понад 82 тисяч бойових місій, що робить систему однією з найбільш "обкатаних" у реальних умовах.

Полігон для нових технологій

Зміна характеру війни стала головним драйвером інтересу до таких технологій. Масове використання дешевих дронів показало, що традиційна протиповітряна оборона не завжди здатна ефективно реагувати на нові загрози. Саме тому увага все більше зміщується з дорогих систем на гнучкі програмні рішення.

Експерти наголошують, що Україна фактично стала полігоном для випробування новітніх військових технологій. За словами Трестона Віта, головного геополітичного директора Insight Forward, саме тут відбувається найінтенсивніша у світі еволюція безпілотних систем.

Окремим фактором є умови сучасного бою, де активне радіоелектронне придушення часто робить класичні дрони неефективними. Як зазначає Браян Пікенс, у таких умовах майбутнє належить автономним системам, які не залежать від радіозв’язку.

Інтерес до українських технологій виходить за межі Європи. За інформацією Reuters, українські фахівці вже допомагають країнам Близького Сходу протидіяти іранським безпілотникам, що ще більше підсилює попит на такі рішення.

Водночас аналітики застерігають: стрімке зростання акцій не означає, що бізнес уже стабільний. За словами Фейрламб, нинішній інтерес більше відображає попит і потенціал, ніж зрілу модель доходів.

Попри це, експерти впевнені, що успіх Swarmer – лише початок. Як зазначає менеджер з адвокації української громадської організації "Армія громадських організацій" Марк Савчук, у найближчі роки можна очікувати нових IPO українських оборонних стартапів.

Українські технології в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, лінія фронту в Україні перетворилася на унікальну лабораторію військових інновацій, де прямо під обстрілами створюють нові технології боротьби з безпілотниками. Саме тут українські військові навчилися ефективно збивати іранські дрони типу "Shahed", які масово застосовує Росія.

Поштовхом до "революції дронів" стали перші зіткнення з російськими безпілотниками. Українські військові швидко зрозуміли, що традиційні засоби ППО не завжди ефективні проти маневрених цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: