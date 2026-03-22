'ППО для бідних': Україна вчить світ воювати проти дронів, - AP

Імпровізовані рішення українських військових уже викликають інтерес у світі та змінюють правила сучасної війни.

Лінія фронту в Україні перетворилася на унікальну лабораторію військових інновацій, де прямо під обстрілами створюють нові технології боротьби з безпілотниками. Саме тут українські військові навчилися ефективно збивати іранські дрони типу "Shahed", які масово застосовує Росія, пише Associated Press.

Ще восени 2022 року Україна мала обмежені можливості для протидії таким цілям. Сьогодні ж мобільні групи по всій країні перехоплюють дрони прямо в повітрі, використовуючи власні розробки.

Ключову роль відіграють невеликі підрозділи, зокрема 127-ма бригада, де військові самостійно тестують і вдосконалюють дрони-перехоплювачі. За словами одного з пілотів, рішення було вимушеним:

"Ми почали це робити, бо в нас не було нічого іншого".

"Революція дронів"

Вартість таких систем вражає своєю ефективністю: безпілотник-перехоплювач може коштувати близько 2200 доларів, тоді як ракета комплексу Patriot – приблизно 2 мільйони доларів. При цьому дрон можна повторно використовувати, якщо він не досяг цілі.

Поштовхом до "революції дронів" стали перші зіткнення з російськими безпілотниками. Українські військові швидко зрозуміли, що традиційні засоби ППО не завжди ефективні проти маневрених цілей.

"Я тоді зрозумів – це війна дронів", – згадує один із командирів.

Згодом українські підрозділи почали створювати спеціалізовані перехоплювачі, здатні розвивати швидкість понад 200 км/год і наздоганяти "Shahed". Частину таких систем розробляють у співпраці з місцевими оборонними компаніями, зокрема у Харкові, який сам регулярно зазнає атак.

Важливу роль у розвитку технологій відіграють і волонтери. Фонд Повернися живим запустив проєкт "Дронопад", який допомагає масштабувати успішні рішення та налагоджує співпрацю між військовими й виробниками.

За словами керівника проєкту Тараса Тимочка, головна цінність – не лише в технології, а в досвіді її застосування:

"Це постійна гра дії та протидії. Саме вона рухає еволюцію війни дронів".

Технології в центрі уваги

Український досвід уже викликає інтерес за кордоном. Як зазначав Володимир Зеленський, країни Близького Сходу звертаються до України за допомогою у протидії тим самим іранським дронам.

Експерти підкреслюють: те, що ще нещодавно називали "ППО для бідних", сьогодні часто виявляється ефективнішим за дорогі західні системи.

"Люди дуже скептично ставилися до цієї технології", – сказав Тимочко про перші дні появи безпілотників-перехоплювачів . "Дехто думав, що вона не спрацює, що протягом місяця росіяни винайдуть контрзаходи, і безпілотники стануть непотрібними".

Майже через два роки результати свідчать про протилежне. Він додає:

"Багато хто називав це протиповітряною обороною для бідних. Але виявляється, що протиповітряна оборона для бідних іноді може бути ефективнішою, ніж протиповітряна оборона для багатих".

Таким чином, Україна не лише обороняється, а й формує нову модель сучасної війни – дешевшу, гнучкішу та значно швидшу в інноваціях.

Протидія іранським дронами

Як повідомляв УНІАН, США та їхні союзники намагаються навчитися збивати дешеві БПЛА за прикладом ЗСУ. Наприклад, у Катарі використовується понад 30 систем Patriot, але лише вісім зенітних гармат виявилися ефективними для ураження безпілотників на малій відстані.

Натомість українські військові та експерти з безпілотників із подивом спостерігають за тим, як країни Близького Сходу та їхні західні союзники стикаються з труднощами у протидії іранським ударним дронам, таким самим БПЛА, які Росія вже кілька років щодня використовує проти України.

