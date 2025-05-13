Саме з нього збили російські літаки Ту-22М3 та А-50 на рекордних дальностях.

Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вперше офіційно показано використання зенітної ракети 5В28 від зенітного ракетного комплексу С-200.

Як пишуть аналітики "Діфенс Експрес", на це пішло два роки з моменту її першого відомого використання, коли у липні 2023 року по Таганрогу прилетіла тоді ще невідома ракета. І понад рік зі знищення російських літаків ДРЛВ А-50 та дальнього бомбардувальника Ту-22М3, який 19 квітня 2024 року був збитий був збитий на рекордній дальності у 308 км.

Вони зазначають, що в оприлюдненому відео є декілька важливих моментів, які пояснюють деякі аспекти справжнього "воскресіння" елементів радянського ЗРК 60-х років. Зокрема для запуску було використано стандартну стаціонарну пускову 5П72В, а не, як вважалось раніше, новостворену мобільну версію.

Відео дня

"Більше того, на кадрах видно, що з цих місць запускали ці ракети далеко не по одному разу, на що прямо вказують сліди від роботи реактивних двигунів на землі. При цьому, вочевидь було використано старі пускові позиції для запуску цих ракет", - пишуть експерти.

За їхніми словами, все це показує наскільки ризикованими були ці операції, бо пускова абсолютно не мобільна й можливості вийти з під удару просто відсутня. При цьому підготовка до пуску ведеться безпосередньо на цій пусковій, під час якої ракету заправляють доволі токсичним рідким паливом, яке вимагає використання костюму хімзахисту.

Аналітики звернули увагу, що ззовні сама ракета не зазнала змін, але всі можливі зміни торкались лише електроніки, яку цілком могли переробити. Серед можливих варіантів - використання іншого радару підсвітки цілей для штатної напівактивної головки самонаведення, або встановлення нової активної радіолокаційної головки самонаведення, як опція - пасивної, у випадку збиття А-50. Вони підсумували:

"У будь-якому випадку операції з використання 5В28 Силами оборони України є не просто унікальними, а й значно ризикованішими ніж можливо було уявити до цього".

Війна в Україні - застосування С-200

Раніше The Times писало, що зухвала тактика української протиповітряної оборони, відточена за кілька років планування, завдала істотного удару по колись домінуючому повітряному флоту Росії. Під час засідок застосовувалися ракети радянських часів. Високопоставлений офіцер української військової розвідки розкрив журналістам деталі спільної з Повітряними силами операції. Так, у травні 2022 року Україна вирішила відновити систему С-200 та застосовувати її на фронті.

Спочатку розшукали офіцерів, які раніше експлуатували ці зенітні ракетні комплекси, а потім - інженерів, здатних відновити їх. Перший запуск відбувся восени 2023 року, але тоді ракети не влучили в ціль через зміну траєкторії польоту А-50. Однак військовий стверджував, що ця операція все одно мала позитивний ефект.

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