РФ хоче запускати 'Гєрань-5' з літаків: у ГУР розкрили, що відомо про небезпечний дрон

ГУР Міноборони розкрило характеристики та компонентну базу нового російського БпЛА "Гєрань-5", який РФ, за даними розвідки, збирається запускати зі штурмовика Су-25.

Зокрема, Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions оприлюднило детальний розбір нового російського ударного безпілотника "Гєрань-5" - інтерактивну 3D-модель дрона, складові, електронну компонентну базу та основні тактико-технічні характеристики.

Зазначається, що повна злітна маса цього засобу повітряного нападу – 850 кг; тривалість польоту – близько 2 годин; оціночна дальність – до 950 км; максимальна висота – 6 км (фактично зафіксоване застосування – від 200 м до 3 км). Крейсерська швидкість дрона – 450–600 км/год, що суттєво перевищує показники "Гєрань-3".

За даними розвідки, в якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів). Безпілотник має аналогічні до інших "Гєранєй" компоненти: польотний контролер FCU, інерціальну навігаційну систему SADRA/MINSOO, супутникову навігаційну систему "Комєта-М12" з 12-елементною CRP-антеною, систему передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Також йдеться, що обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.

Для маркування апаратів противник застосовує аналогічну для модифікацій "Гєрані-2" з ракетами Р-60 та ПЗРК експериментальну серію "Э".

Ідентифікована електронна компонентна база має походження з трьох країн – КНР, США та Німеччини.

Ударний безпілотник "Гєрань-5" - що відомо

Нагадаємо, ударний безпілотник "Гєрань-5", яким армія РФ завдає ударів по Україні, нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гєранєй". За даними ГУР Міністерства оборони України противником опрацьовується можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25. Безпілотник має довжину близько 6 метрів, розмах крил - до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Гєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

