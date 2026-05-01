'Хезболла' переймає досвід смертоносних дронів з війни в Україні: Ізраїль у паніці, - WSJ

Іран та його союзники, такі як ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла", дедалі частіше переймають досвід застосування дешевих і смертоносних дронів з війни в Україні, при цьому Ізраїль не готовий до таких атак.

Як пише The Wall Street Journal, за словами військових чиновників і солдатів, "Хезболла" все частіше використовує дрони з видом від першої особи (FPV) для атак на ізраїльські війська, становлячи серйозну загрозу для ізраїльської армії, з якою вона не стикалася в попередніх раундах бойових дій у Газі та Лівані. Такі невеликі дрони важко виявити, вони дуже точні і коштують сотні доларів за штуку.

"Хезболла" нещодавно опублікувала десятки відеороликів, на яких безпілотники з FPV-камерами вражають танки, бронетехніку та екскаватори. Відео супроводжуються бадьорою музикою і показують цілі, обведені червоним колом. Експерти з безпілотників і військові аналітики заявили, що відео показують, що оператори безпілотників "Хезболли" були досвідченими і, ймовірно, пройшли відповідне навчання.

Ізраїль виявився не готовим

Ізраїльський уряд і військові зіткнулися зі зростаючою критикою всередині країни за непідготовленість до атак безпілотників, незважаючи на наявний приклад війни в Україні.

При цьому колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український уряд неодноразово пропонував Ізраїлю обмінятися досвідом для протидії іранській загрозі безпілотників, але ці пропозиції були проігноровані.

При цьому найбільше занепокоєння в Ізраїлі викликає використання Хезболлою FPV-дронів, прикріплених до оптоволоконних кабелів, якими складніше керувати, але які неможливо зупинити існуючими засобами радіоелектронної боротьби.

"Якщо Ізраїль не вб’є операторів, вони вдосконалять свої навички. Вони набираються досвіду. Навіть коли їхній дрон виходить з ладу, це теж досвід", – сказав Ігаль Левін, незалежний військовий аналітик, що спеціалізується на російсько-українській війні та Близькому Сході. Він також повідомив, що в останні тижні до нього зверталися за допомогою щодо FPV-дронів численні ізраїльські резервісти та офіцери.

Ізраїльські солдати в паніці

Ізраїльські солдати в Лівані заявили, що підрозділи перебувають у стані паніки й імпровізують, наприклад, накривають військову техніку та аванпости сітками, щоб зловити дрони – метод, який Україна вже давно використовує.

Один з ізраїльських резервістів у Лівані сказав, що "Хезболла" постійно запускає FPV-дрони в бік військ у його районі, в середньому не менше 10 разів на день. В одному випадку він почув гучний вибух і дізнався, що FPV-дрон влучив у військову машину, яка перебувала поруч. Збиття дрона іноді може зайняти годину, сказав резервіст. Він зазначив, що, на його думку, в Ізраїлі до цієї проблеми не ставилися серйозно до недавніх смертей.

Раніше ЗМІ писали, що Корпус морської піхоти США прискорено формує спеціалізовані підрозділи для боротьби з безпілотниками після того, як нещодавні стрес-тести виявили серйозні вразливості навіть у елітних частинах.

Також УНІАН писав, що за підсумками навчання морських піхотинців американські офіцери все частіше визнають, що найкращими операторами дронів стають не геймери, а люди з досвідом керування мотоциклами або човнами.

