Есмінець США з 'Томагавками' залишився 'безпорадним' в океані: CNN розкрив деталі

Корабель USS Higgins тимчасово втратив потужність у Тихому океані – розслідується причина інциденту.

Військовий корабель USS Higgins у вівторок на кілька годин повністю втратив електроживлення та рушійну силу під час перебування в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника оборонного відомства США.

Інцидент пов’язаний із "технічною втратою" в електричній системі судна. Попередньо йдеться про електричну несправність, яка могла спричинити іскріння або дим, після чого система була знеструмлена.

За словами військово-морських аналітиків, така ситуація фактично залишила корабель із екіпажем близько 300 осіб "безпорадним" - без можливості руху та повноцінного управління, що створює серйозні ризики в морських умовах. Як зазначають експерти, під час відключення електрики корабель втрачає роботу радарів і бойових систем, залишаючись практично "сліпим і нерухомим".

Відео дня

У ВМС США повідомили, що аварійні дизельні генератори підтримували лише базові системи зв’язку та життєзабезпечення. Пізніше електропостачання та рухову установку вдалося відновити, однак сам інцидент тривав кілька годин.

Командування не уточнює точне місце події в межах зони відповідальності Індо-Тихоокеанського командування, яка охоплює величезний регіон від західного узбережжя США до західних кордонів Індії.

Причини збою наразі розслідуються.

Про відомо про есмінець Higgins

Есмінець Higgins, який перебуває у строю з 1999 року і базується в японській Йокосуці, є частиною класу Arleigh Burke – основи надводного флоту США, оснащеної системою Aegis та ракетним озброєнням, включно з Tomahawk.

Інцидент стався на тлі серії технічних проблем у флоті США: минулого місяця на авіаносці USS Gerald R. Ford також фіксували пожежу, яка, за даними військових, не була пов’язана з бойовими діями.

