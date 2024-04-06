За словами президента, захист від російських керованих авіамомб має бути комбінованим.

Для боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами (КАБами) Україна планує застосовувати комбінований захист. Про це в інтерв'ю телемарафону розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, нині в Україні розробляється власна зброя для боротьби проти КАБів.

"Не буду поки говорити, яка. Ще один напрямок - винищувачі, ... Чому я сказав комбінований - і літаки, і ППО. Бо літаків у нас не вистачить. Крім тих, що у нас є, те, що нам на сьогодні готові давати партнери саме цього року, становить, я можу сказати, 10% від необхідної кількості", - сказав глава держави.

Він наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають наші Повітряні сили, при цьому їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів.

"Якщо боротися, то боротися і перемагати, а не просто, знаєте, "у нас є F-16". Ні, цього мало. Тому це лише 10% від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо для того, щоб самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Ми точно знаємо, якою кількістю вони б'ють по нам, скільки вони використовують, нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% цього року буде.Тому я сказав, комбінований - не вистачить літаків поки що. І літаки, і ППО", - зазначив Зеленський.

Інші заяви з інтерв'ю президента

Через брак ППО Україна змушена обирати, яке місто захищати. Про це в інтерв'ю телемарафону розповів президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що сьогодні інтенсивність обстрілів РФ достатньо висока, але "ми маємо думати про те, що буде завтра".

Як сказав глава держави, завтра інтенсивність може продовжитися така ж, "і нам буде не вистачати, якщо вони будуть щоденно бити так, як робили це останній місяць".

Також Зеленський розповів, як планують зупиняти ворога у зв'язку з мобілізацією в Росії 300 тисяч особового складу до 1 червня. За словами президента, не можна стверджувати, що ця цифра виявиться остаточною.

Глава держави підкреслив, що росіянам знадобиться близько місяця, щоб мати такий об'єм людей, а оскільки "з дисципліною в них не дуже, то, можливо, вони не встигнуть до 1 червня мобілізувати таку кількість".

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