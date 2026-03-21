Українці збили кілька іранських дронів в одній з країн Перської затоки, - BBC

Українські зенітні дрони-перехоплювачі стають дедалі популярнішими через війну в Перській затоці.

Українські фахівці допомагають деяким країнам Перської затоки перехоплювати іранські дрони. Ба більше, як пише українська служба BBC, українці вже успішно збили кілька безпілотників в одній з країн цього регіону.

Журналісти зазначили, що українські зенітні дрони (дрони-перехоплювачі) стають дедалі затребуванішими через війну в Перській затоці. Раніше українська влада повідомила, що вже отримала заявки на поставку безпілотників від 11 країн і направила на допомогу кілька груп військових операторів з дронами-перехоплювачами, загальною чисельністю близько 230 осіб.

Також журналісти додали, що середня вартість українських дронів-перехоплювачів становить лише близько 1-2 тисяч доларів залежно від комплектації. Це значно дешевше, ніж використовувати ракети дорогих систем ППО для збиття іранських БПЛА.

Відео дня

Деякі українські виробники дронів-перехоплювачів розповіли журналістам, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки та Близького Сходу, а також від посередників. За їхніми словами, всі замовники зацікавлені в експорті десятків тисяч українських дронів-перехоплювачів у цей регіон. При цьому вони готові придбати їх за ціною, що перевищує ринкову вартість в Україні.

Українці здивовані, що Захід не може зупинити іранські дрони

Раніше The Telegraph писало, що українські військові та експерти з безпілотників із подивом спостерігають за тим, як країни Близького Сходу та їхні західні союзники стикаються з труднощами у протидії іранським ударним дронам.

За даними видання, українська армія за роки повномасштабної війни з Росією накопичила унікальний досвід боротьби з безпілотниками та розробила власні методи їх перехоплення. Однак на Близькому Сході, де зараз розгортається конфлікт навколо Ірану, багато країн виявилися менш підготовленими до подібних загроз.

