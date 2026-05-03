Названо 13 електромобілів, запас ходу яких перевищує заявлені показники

Загалом експерти перевірили запас ходу 26 сучасних електромобілів.

Запас ходу для багатьох водіїв є однією з найважливіших характеристик електромобіля. Тим, хто часто здійснює тривалі поїздки, важливо знати, які моделі здатні без проблем проїхати понад 400 км без підзарядки.

У BGR на основі дослідження Consumer Reports назвали 13 електромобілів, запас ходу яких перевищив заявлені показники. Ці моделі чудово підходять для тривалих поїздок.

Всього експерти перевірили запас ходу 26 сучасних електромобілів. Вони з'ясували, чи відповідають реальні показники заявленим характеристикам. В цілому 13 моделей перевищили заявлений запас ходу.

Відео дня

Які електромобілі перевершили заявлений запас ходу:

Audi A6 Sportback e-tron 2025 року;

Tesla Cybertruck 2024 року;

Tesla Model Y 2026 року;

BMW i4 2023 року;

Cadillac Lyriq 2024 року;

Volvo EX90 2025 року;

BMW i5 2023 року;

Kia EV9 2024 року;

Mercedes-Benz EQE SUV 2023 року;

Volkswagen ID. Buzz 2025 року;

Mini Countryman SE ALL4 2025 року;

Hyundai Ioniq 5 N 2025 року;

Fiat 500e 2024 року.

Згідно з результатами дослідження, половина з 26 протестованих електромобілів не досягла заявленого запасу ходу. Більше того, деякі моделі не дотягли до заявлених показників більш ніж на 80 кілометрів.

У BMW застерегли покупців китайських електромобілів

Раніше директор з виробництва акумуляторів у BMW Маркус Фальбомер і керівник програми BMW Neue Klasse Майк Райхельт заявили, що високі швидкості зарядки китайських електромобілів не обходяться без побічних ефектів. Вони закликали покупців бути тверезими у своєму виборі.

Фальбомер зазначив, що можна значно збільшити один із параметрів, наприклад, допустиму потужність зарядки, але тоді неминуче доводиться йти на компроміс щодо інших параметрів.

Вас також можуть зацікавити новини: