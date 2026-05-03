Трамп всерйоз планує нові воєнні дії проти Ірану, - Axios

Трамп сумнівається, що запропонована Іраном угода буде "прийнятною".

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може віддати наказ про відновлення військових дій проти Ірану, якщо той "поводитиметься неналежним чином".

Як пише Axios, поки США та Іран обмінюються проектами рамкової угоди про припинення війни, Трамп серйозно розглядає можливість віддати наказ про нові військові дії проти Ірану, щоб спробувати вийти з нинішнього глухого кута.

"Якщо вони поводитимуться неналежним чином, якщо вони зроблять щось погане – але зараз подивимося. Звичайно, така можливість існує", – сказав Трамп, відповідаючи на питання, чи може він віддати наказ про нові удари.

Відео дня

Раніше Іран представив США оновлену пропозицію з 14 пунктів щодо рамкової угоди.

За словами двох джерел, ознайомлених із пропозицією, у ній встановлено місячний термін для переговорів щодо угоди про відновлення роботи Ормузької протоки, припинення військово-морської блокади США та остаточне припинення війни в Ірані та Лівані. Потім, після досягнення угоди, передбачається ще один місяць переговорів, щоб спробувати досягти угоди щодо ядерної програми.

Трамп заявив у суботу ввечері, що розглядає останню пропозицію Ірану, але "не може уявити, що вона буде прийнятною". При цьому він уточнив, що його поінформували лише про "концепцію угоди", і він не бачив деталей.

Він підкреслив, що Іран "ще не заплатив достатньо високу ціну за те, що він зробив з людством і світом за останні 47 років".

Війна США в Ірані - останні новини

Раніше в Ірані не виключили нового витка протистояння зі США після того, як Дональд Трамп відхилив останню мирну пропозицію Тегерана. Військовий чиновник Ірану попередив, що щодо супротивників можуть бути вжиті "раптові дії", які перевершать їхні очікування.

А тим часом Трамп оголосив про "завершення" війни з Іраном, який він вважає розгромленим. І зараз Білий дім вже планує нову війну. Як найбільш ймовірний варіант розглядається можливість операції проти Куби.

Вас також можуть зацікавити новини: