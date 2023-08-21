Касетні снаряди виявилися досить ефективним інструментом у війні.

Передані Америкою касетні боєприпаси виявилися корисними для ЗСУ в першу чергу як інструмент зупинки ворожих наступів. Але і для власне українського контрнаступу вони також виявилися корисними. Про це пише The Washington Post у репортажній статті з передової в Україні.

Касетні снаряди вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи від десятків до сотень менших бомб на площу шириною з кілька футбольних полів. Потім бомби розриваються на металеві осколки, які можуть відірвати кінцівки та завдати смертельних поранень.

Такі боєприпаси не можуть зашкодити російським солдатам, які ховаються в бліндажах, але вони становлять загрозу для тих, хто знаходиться на відкритій місцевості – наприклад, під час атаки.

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"Головна перевага полягає в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм. Вони навіть розпізнають касетні бомби за свистом, який ті видають, коли прямують на ціль", — сказав артилерист із 14-ї механізованої бригади ЗСУ на ім’я Станіслав, з яким поспілкувалися журналісти.

Він зазначив, що російські підрозділи, які наступають з бронетехнікою та пішою піхотою, зупиняють свій рух вперед, щоб дати солдатам можливість укритися від шрапнелі. Це виявилося дуже корисним у контексті російського наступу на Лиманському та Куп’янському напрямках. Кремль прагне змусити Україну перекинути резерви з півдня на схід, але касетні снаряди, які уповільнюють просування загарбників, дають Україні змогу зберегти свої сили.

Що стосується наступальних операцій, Україна використовує ці боєприпаси для обстрілу густих лісів, коли точне місце розташування російських сил невідоме, для ураження неброньованої техніки та для розпилення бомб над піхотою, щоб вона зарилася в нори та не могла відкрити вогонь у відповідь.

Таким чином касетні боєприпаси дають змогу українським солдатам наблизитися до укріплених позицій росіян, оскільки ворожа піхота залишається у своїх бункерах. "Вони не висувають голови, коли ведеться касетний вогонь", — сказав український солдат.

Інша тактика полягає в тому, щоб вибити російську піхоту з її нор, використовуючи більш потужні снаряди, а потім перейти на касетні боєприпаси, коли росіяни повилазять назовні.

Війна в Україні – останні новини

За даними британської розвідки, Росія продовжує розбудову своєї армії, щоб збільшити загарбницький потенціал. Зокреме проводиться розширення 18-ї загальновійськової армії. Її хочуть використати для посилення російського угруповання на Херсонщині, звідки раніше довелося забрати десантників для відправки на важливіші напрямки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили близько 460 російських окупантів. Загалом від початку вторгнення агресор втратив вже майже 258 тисяч своїх солдатів.

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