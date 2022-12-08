За словами Резнікова, система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС").

Як зазначив міністр в Facebook, ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні.

"Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ. … Вийшов своєрідний подарунок до Дня Збройних Сил України. Адже наші військові надзвичайно зацікавлені в АСУ стратегічного рівня і давно чекають її повноцінного розгортання", – зазначив Резніков.

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"Дзвін-АС" – що це за система, скільки коштує і які з нею були проблеми

Міноборони України замовило у ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами "Дзвін-АС" у 2016 році. Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного управління ЗСУ.

Влітку 2020 року, за кілька місяців до здачі проекту, СБУ ініціювала аудит. У підсумку встановили – цей софт не відповідає поставленому завданню.

Bihus.Info у своєму розслідуванні повідомляли, що Міністерство оборони України витратило 600 мільйонів гривень на систему управління "Дзвін", яка зрештою виявилася непридатною.

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