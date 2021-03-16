Міністерство оборони України витратило 600 мільйонів гривень на систему управління "Дзвін", але вона виявилася непридатною
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
У 2016 році Міноборони замовило ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами "Дзвін-АС". Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного управління ЗСУ.
Спочатку у військовому відомстві зробили висновок, що "Еверест" не готовий виконати роботу, адже раніше подібного програмного забезпечення компанія не розробляла. Але потім все-таки підписали контракт. Робота над проектом тривала 4 роки, зростав і кошторис.
Влітку 2020 року, за кілька місяців до здачі проекту, СБУ ініціювала аудиторську перевірку, спочатку фінансову, а потім восени - комплексний аудит за проектом в цілому.
Загальний висновок аудиту такий: софт - не відповідає поставленому завданню, тому подальше використання системи "Дзвін" може бути взагалі недоцільним, а закупівля до 12 комплексів нічим не обґрунтована, тому відповідно переплата у 255 мільйонів гривень могла взагалі бути зайвою, кажуть журналісти.
Вас також можуть зацікавити новини
- Армія отримає дослідні зразки комплексу "Нептун" з крилатими ракетами вже в березні
- ВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун" (фото)
- Українські військові разом з НАТО відпрацювали відбиття ворожого нападу в акваторії Чорного моря (фоторепортаж)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram