Аудит виявив у проекті "Дзвін" таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися недоцільним.

Міністерство оборони України витратило 600 мільйонів гривень на систему управління "Дзвін", але вона виявилася непридатною

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

У 2016 році Міноборони замовило ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами "Дзвін-АС". Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного управління ЗСУ.

Спочатку у військовому відомстві зробили висновок, що "Еверест" не готовий виконати роботу, адже раніше подібного програмного забезпечення компанія не розробляла. Але потім все-таки підписали контракт. Робота над проектом тривала 4 роки, зростав і кошторис.

Влітку 2020 року, за кілька місяців до здачі проекту, СБУ ініціювала аудиторську перевірку, спочатку фінансову, а потім восени - комплексний аудит за проектом в цілому.

Загальний висновок аудиту такий: софт - не відповідає поставленому завданню, тому подальше використання системи "Дзвін" може бути взагалі недоцільним, а закупівля до 12 комплексів нічим не обґрунтована, тому відповідно переплата у 255 мільйонів гривень могла взагалі бути зайвою, кажуть журналісти.

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Автор: Денис Прядко