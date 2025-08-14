Це сталося ще в грудні минулого року, але точна причина не може бути встановлена.

Американські військові втратили один зі своїх безпілотників Reaper через поломку деталі, внаслідок якої під час виконання завдання відвалився пропелер і бойовий БПЛА вартістю 13 мільйонів доларів здійснив аварійну посадку в Середземному морі.

Звіт ВПС США, опублікований минулого місяця, встановив, що дороговартісний інцидент, що стався в грудні 2024 року, був спричинений відмовою механічної деталі, що з'єднує двигун MQ-9A Reaper з його пропелером. Однак точну причину поломки встановити не вдалося, оскільки дрон не було піднято з дна, пише Business Insider.

Дрон належав 432-му авіакрилу авіабази Крідж у Неваді і мав виконати операційну місію 16 грудня над Середземним морем або в його районі. Апарат із дистанційним управлінням вилетів о 13:00 за часом Zulu (нульового меридіана) з невизначеного місця в зоні відповідальності Європейського командування.

Приблизно через чотири години польоту на крейсерській швидкості та висоті показники крутного моменту двигуна різко впали з нормального рівня до повного нуля всього за одну секунду. "MQ-9 втратив повітряну швидкість і почав неконтрольоване зниження", - йдеться у звіті.

У міру зниження оператори - бійці 20-ї ескадрильї атак з авіабази Вайтмен у Міссурі - протягом 16 хвилин намагалися відновити управління і тягу, але безуспішно.

Оператор зрозумів: двигун отримав внутрішні пошкодження, і його довелося вимкнути. Екіпаж ухвалив рішення про вимушену посадку в Середземному морі. Останні дані надійшли в момент, коли MQ-9 був уже за кілька секунд від удару об воду.

Жертв або шкоди цивільній власності зафіксовано не було. Вартість втраченого дрона становила 13 154 585 154 доларів (понад 540 мільйонів гривень), і він не був знайдений.

Повідомляється, що однією з причин може бути "відмова у вузлі Splined Coupling Assembly". Це "призвело до миттєвого і незворотного механічного роз'єднання двигуна і пропелера, спричинивши повну втрату тяги".

Однак компанія General Atomics, виробник MQ-9 Reaper, зі свого боку заявила, що найімовірнішою причиною стала відмова стопорного кільця Spiral Retaining Ring. Однак підтвердити це точно неможливо, оскільки уламки і всі докази залишилися на дні.

