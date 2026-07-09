Не слухайте песимістів: Флеш назвав єдину проблему щодо виробництва ракет для Patriot в Україні

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні права виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні є можливим. Таку думку висловив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для "Патріот" в Україні можливо. Разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти", - написав він.

За його словами, єдиною проблемою є час.

Відео дня

"Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - додав він.

Виробництва ракет для Patriot в Україні

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні права виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як писало видання Bloomberg, організація виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні буде тривалим і складним процесом.

Журналісти зазначили, що найсучасніший варіант перехоплювачів, а саме ракети PAC-3 вартістю 5 млн доларів кожна, виробляють лише дві країни у світі - США та Японія. Складність полягає у складному технологічному процесі та суворому контролі США щодо своїх технологій.

Відносно легко виготовити корпус ракети. Однак набагато складніше - твердопаливні ракетні двигуни необхідної потужності, невеликі рульові двигуни, а також системи наведення. Останні виробляє лише компанія Boeing, відправляючи їх на виробничі лінії в США та Японію.

Вас також можуть зацікавити новини: