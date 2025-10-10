Зенітна самохідна установка Skyranger 35 має надвисоку ефективність у боротьбі зі "Шахедами".

Протиповітряна оборона України посилиться новітніми німецькими самохідними установками (САУ) Skyranger 35, які вважаються одним з найефективніших у боротьбі з дронами.

Як повідомив німецький збройовий концерн Rheinmetall, контракт на постачання додаткових Skyranger 35 для України обійдеться у сотні мільйонів євро. Покриватися витрати будуть однією з країн Євросоюзу за рахунок заморожених російських активів.

Як пише Defense Express, наразі невідомо, скільки нових САУ Skyranger 35 отримає Україна. За даними видання, Rheinmetall може випускати 200 САУ Skyranger 35 в рік.

Також складно визначити приблизну ціну, оскільки вона складається із ціни бойового модуля та шасі, яке може бути різним. Експерти видання оцінили вартість самого бойового модуля в 11-13 млн євро.

Нагадаємо, виготовлення цих САУ для України у вересні анонсував голова Rheinmetall Армін Паппергер. Тоді він зазначав, що поставка повинна бути виконана до кінця цього року.

Що таке Skyranger 35

Skyranger 35 -це зенітна самохідна установка калібрі 35-мм, яка може використовувати снаряди з програмованим підривом. Це дозволяє з мінімальною витратою боєприпасів гарантовано уражати повітряні цілі на дальності до 4 км.

