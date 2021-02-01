Йдеться про відмову від контракту Міністерства оборони США на проведення випробувань касетних боєприпасів, що знаходяться на зберіганні.

Американська компанія Northrop Grumman має намір відмовитися від випробувань і знешкодження касетних боєприпасів із вичерпаним терміном зберігання.

Про це заявила виконавчий директор компанії Кеті Ворден, пише N+1 із посиланням на Defense One.

За її словами, компанія більше не бажає мати відношення до боєприпасів, серйозно порушують права мирного населення, яке опинилося в зоні бойових дій.

Ідеться про відмову від контракту Міністерства оборони США на проведення випробувань касетних боєприпасів, що знаходяться на зберіганні. Такі випробування проводяться для визначення залишкового терміну зберігання боєприпасів та його можливого продовження. Цей же контракт має на увазі знешкодження та утилізацію касетних боєприпасів, термін зберігання яких вже закінчився.

При цьому Northrop Grumman не займається розробкою і виробництвом касетних боєприпасів.

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Касетні бомби: що відомо

Касетні боєприпаси вважаються негуманною зброєю, і правозахисні організації домагаються їхньої повної заборони. Через недосконалість детонаторів суббоєприпаси перших бомбових касет не вибухали, надовго мінуючи місцевість. Для полегшення пошуку суббоєприпасів саперами їх покривали яскравою фарбою, яка приваблювала дітей. Це підвищувало число жертв серед мирного населення.

Нині суббоєприпаси оснащуються механізмами самоліквідації, через що мінування території відбувається рідше, проте самі касетні боєприпаси як і раніше становлять серйозну загрозу мирному населенню.

З серпня 2010 року діє договір про касетні боєприпаси, розроблений в травні 2008 року і відкритий для підписання в грудні того ж року. До теперішнього часу документ ратифікували 84 країни; 29 держав підписали угоду, але не ратифікували її. Росія, США, Китай, Індія, Пакистан та Ізраїль відмовилися приєднатися до договору. Перші три країни володіють найбільшим запасом касетних боєприпасів.

Попри відмову підписувати договір, США у 2008 році прийняли довгострокову програму поступової відмови від звичайних касетних боєприпасів. З цієї причини, у США, зокрема, ведеться розробка крилатих ракет з касетною бойовою частиною, в якій суббоєприпасами є важкі металеві дротики.

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Автор: УНІАН