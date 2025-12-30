Наразі білоруський особовий склад "освоює нові райони бойового патрулювання".

У Білорусі вперше показали "Орєшнік", який нібито заступив на бойове чергування напередодні Нового року.

Як повідомили у Міноборони Білорусі, відбулася "урочиста церемонія" з нагоди заступання на чергування російського комплексу. Наразі особовий склад білоруської армії "освоює нові райони бойового патрулювання".

Зазначається, що фахівці бойових розрахунків пуску, зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії агрегатів ракетного комплексу перед заступом на бойове чергування пройшли перепідготовку на сучасних навчально-тренувальних засобах.

Відео дня

"Після приведення комплексу в готовність до використання за призначенням та перевірки його спільною комплексною групою, ракетний дивізіон "Орєшнік" розпочав виконання завдань бойового чергування у призначених районах на території нашої країни", - зазначають в МО Білорусі.

У відомстві переконують, що Комплекс здатний вражати цілі на дальностях до 5000 км, може споряджатися як звичайною, так і спеціальною бойовою частиною, виконувати пуски з будь-якої точки маршруту бойового патрулювання.

"Орєшнік" у Білорусі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше головред Defense Express Олег Катков зазначив, що Росія розмістила "Орєшнік" в Білорусі, щоб мати змогу діставати до всіх країн Європи. Катков зазначив, що обслуговують "Орєшнік" виключно російські військові. За його словами, доступу у армії Білорусі до цієї зброї немає.

За даними Reuters, Москва, ймовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети з ядерною боєголовкою на колишній авіабазі на сході Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: