Україна отримає 'недорогі' гіперзвукові ракети: вже пройшли успішні випробування

Ця система, що отримала назву Nightfall, буде поставлена Україні, але також послужить основою для майбутніх проектів британських збройних сил з нанесення ударів на великі відстані.

Компанія Hypersonica розробляє ракети, здатні маневрувати на швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Про це пише The Times.

Минулого тижня вона провела перші випробування своїх навігаційних систем, розроблених всього за дев'ять місяців, зі стартового майданчика на космодромі Андойя в Норвегії. Ракета показала очікувані результати, розігнавшись до швидкості понад 7400 км/год, або Маха 6.

В уряді заявили, що ця система, яка отримала назву Nightfall, буде поставлена Україні, але "також послужить основою для майбутніх проектів британських збройних сил з нанесення ударів на великі відстані". Контракти на Nightfall, як очікується, будуть укладені в березні.

Відео дня

"Ми прагнемо забезпечити Європу можливістю нанесення глибоких і високоточних ударів за необхідною ціною і в необхідні терміни, і саме це дозволяють нам зробити ці інвестиції", - сказав Філіп Керт, співзасновник і генеральний директор Hypersonica.

За його словами, компанія планує підготувати ракети до розгортання до кінця десятиліття. Велика Британія і Німеччина оголосили про плани розробки ракет дальньої дії з дальністю понад 2000 км в травні 2025 року в рамках угоди Trinity House про співпрацю в галузі оборони.

Інвестиційний раунд очолює фонд Plural, створений за участю засновників, а також Федерального агентства Німеччини з проривних інновацій (Sprind) та існуючих інвесторів General Catalyst і 201 Ventures.

Керт наголосив на важливості залучення інвесторів, які володіють великими знаннями в галузі, а також державної підтримки.

"Гроші дозволяють нам рухатися дуже ефективним з точки зору часу шляхом у розробці технологій", - сказав він.

Директор додав, що наявність наступальних ракетних можливостей за оптимальною ціною і в потрібні терміни має життєво важливе значення для європейської оборони:

"В Європі визнано, що саме можливість "глибокого удару" дозволить нам створити необхідні засоби стримування і оборони. Дуже важливо, щоб ми отримали це в такі терміни і за такою ціною, щоб це мало сенс для Європи. У США є гіперзвукові системи, вартість одного запуску яких становить 40 мільйонів доларів, а програма розробки обійшлася в мільярди і зайняла десятиліття. У нас в Європі немає 20 років або 20 мільярдів доларів, щоб вкладати їх в подібні програми розробки. Нам потрібен новий підхід до розробки технологій для цих систем".

Відзначається, що компанія Hypersonica - одна з 90 організацій, відібраних в 2024 році для підтримки урядової семирічної програми розробки гіперзвукових систем вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Керт сказав, що компанія інвестує в свою лондонську команду і розраховує використовувати постачальників з Великобританії.

"Ми хочемо розширити нашу присутність за рахунок місцевого виробництва у Великій Британії та країнах Східної Європи, відповідно до побажань замовника", - додав він.

Цікаво, що залучення коштів компанією Hypersonica відбулося через день після закінчення терміну подачі заявок компаніями на розробку нової британської балістичної ракетної системи з 200-кілограмовою бойовою частиною, дальність дії якої перевищує 500 км.

Зброя для України

Іспанія передала Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25. Раніше технологію довгий час відмовлялися надати в Сполучених Штатах Америки.

Передача радара іспанській компанії Indra дозволить істотно посилити можливості моніторингу повітряного простору і раннього виявлення загроз в небі.

