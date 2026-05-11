Кінець нафтового дощу: знижки на 'чорне золото' РФ зросли вперше з початку війни в Ірані

Термін дії дозволу США на купівлю російської підсанкційної нафти завершується наприкінці тижня.

Знижки на російську нафту марки Urals зросли вперше з початку війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

За даними міжнародної цінової агенції Argus Media, 7 та 8 травня середня знижка на російську нафту марки Urals до нафти Brent з постачанням із західних портів Росії зросла до 23,9 долара за барель. При цьому вартість російської нафти з постачанням до Індії все ще вища за вартість Brent, але різниця скорочується. Зазначається, що 7 та 8 травня вона впала майже втричі - до 2,4 долара за барель.

"Для порівняння: в середині квітня ця різниця становила 6,75 долара", - додає видання.

Щодо вартості російської нафти з постачанням з тамтешніх портів, то 8 травня середня ціна на нафту марки Urals у західних портах Росії, за даними Argus Media, становила 80,61 долара за барель, що все ще значно перевищує рівень у 59 доларів за барель, закладений у російському бюджеті на цей рік.

"Проте значний дисконт на російську нафту обмежує надприбутки російських виробників, зменшуючи суму податків, які вони сплачуватимуть до державної скарбниці", - підкреслюють журналісти.

Bloomberg зазначає, що попит на російську нафту зріс після того, як з початком війни на Близькому Сході судноплавство Ормузькою протокою було суттєво обмежено. Цьому посприяло рішення США про тимчасовий дозвіл на купівлю російської підсанкційної нафти.

"Термін дії останнього такого дозволу закінчується наприкінці цього тижня", - звертає увагу видання.

Ситуація в Ірані та нафтові доходи РФ - останні новини

Після початку війни на Близькому Сході та суттєвого обмеження судноплавства в Ормузькій протоці нафтогазові доходи Росії зросли. За період з 5 квітня по 3 травня 2026 року російська виручка злетіла до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, сягнувши, у середньому, 2,42 мільярда доларів на тиждень.

Заробляти мільярди на нафтоекспорті РФ допомогли США. Америка продовжила дію санкційного винятку, який дозволяє покупцям легально купувати російську нафту, завантажену до 17 квітня.

