Не Samsung і не Google: названо бренд смартфонів із найвідданішими власниками

Компания Apple продовжує утримувати лідерство за рівнем відданості користувачів серед виробників телефонів. Нове опитування показало, що власники iPhone значно рідше переходять на пристрої інших брендів у порівнянні з користувачами Android.

Згідно з дослідженням SellCell, проведеним серед 5 тисяч власників смартфонів у США, у 2026 році рівень лояльності користувачів iPhone перевищив 96 відсотків. Це помітно вище показників пристроїв на Android – там рівень лояльності склав 86,4%.

Дослідження показало, що за останні декілька років прихильність користувачів до iPhone лише посилилася. Для порівняння: у 2021 році показник лояльності до смартфонів Apple становив 91,9%, а у 2019-му – 90,5%.

При цьому користувачі Android теж стали рідше змінювати бренди. Лояльність до смартфонів Samsung зросла до 90,1%, а до Google – до 86,8%. Аналітики пов'язують це з тим, що ринок смартфонів стає більш зрілим, а користувачі все частіше залишаються всередині звичної екосистеми.

Однією з головних причин високої популярності iPhone залишається екосистема Apple. Власники пристроїв компанії активно використовують Mac, iPad, Watch і AirPods, які тісно інтегровані між собою. Понад 60% опитаних заявили, що продовжують користуватися iPhone просто тому, що їм подобається продукція компанії. Ще 17,4% зізналися, що вже занадто звикли до екосистеми бренду і не хочуть від неї відмовлятися.

Крім того, користувачі цінують простоту iPhone, стабільність роботи та високий рівень безпеки. Частина власників Apple-смартфонів підкреслює, що ніколи не стикалася з серйозними проблемами під час використання смартфона Apple, тому не бачить причин переходити на Android.

Незважаючи на високу лояльність, частина власників iPhone зізналася, що замислюється про перехід на Android. Основні причини – висока вартість нових моделей Apple і вигідніше співвідношення ціни та характеристик у конкурентів.

За підсумками першого кварталу 2026 року, базовий iPhone 17 залишається найбільш продаваним смартфоном, а 17 Pro-версії трохи поступаються йому. Найбільш продаваним Android-пристроєм став Galaxy A07 4G, який в Україні продається дешевше 5000 грн.

Напередодні Apple оголосила, що сімейство iPhone 17 стало найпопулярнішим за всю історію iPhone. Попит на нові смартфони виявився настільки високим, що допоміг компанії обійти Samsung за обсягом продажів.

