Південна Корея розгортає 'ракету-монстр' з боєголовкою, що руйнує підземні бункери, - ЗМІ

Вона нестиме звичайну боєголовку вагою понад 17 000 фунтів, або до 8 тонн.

Південна Корея розпочала оперативне розгортання своєї найбільшої на сьогодні балістичної ракети Hyunmoo-5. Це потужна зброя класу "земля-земля", призначена для знищення глибоко закопаних та укріплених цілей у Північній Кореї.

Як повідомляє Іnterestingengineering, через свої розміри та руйнівну силу Hyunmoo-5 отримала назву "ракета-монстр". Вона нестиме звичайну боєголовку вагою понад 17 000 фунтів, або до 8 тонн, що робить її однією з найважчих неядерних боєголовок, коли-небудь інтегрованих у балістичну ракету.

Анонімні військові чиновники повідомили газеті The Korea Herald, що розгортання військ у передових частинах розпочалося наприкінці минулого року, а повне оперативне введення в експлуатацію очікується до 2030 року. Посадовець Міністерства оборони підтвердив, що військові "просувають інтеграцію Hyunmoo-5", хоча конкретні цифри розгортання залишаються нерозголошеними.

Відео дня

Зазначається, що ця ракета має відігравати ключову роль у стримуванні Південної Кореї проти КНДР. Вона призначена для ураження укріплених підземних бункерів, включаючи пункти командування та управління, які, як вважається, використовуються північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Hyunmoo-5 є ключовим компонентом південнокорейської доктрини масованого покарання та відплати (KMPR), яка передбачає завдавання нищівних ударів звичайними засобами проти північнокорейського керівництва та стратегічних об'єктів у разі ядерного нападу. Вона також підтримує елементи концепції превентивного удару "Ланцюг знищення" та систему протиповітряної та протиракетної оборони Кореї", - пише видання.

Які балістичні та гіперзвукові ракети має в своєму арсеналі КНДР - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея має різні типи ракет, у тому числі – міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Зокрема, Північна Корея має близько 300 ракет Hwasong-7 з дальністю польоту 1200–1500 км. Цей радіус охоплює всю територію Південної Кореї та Японії.

Також на озброєння КНДР ракета Hwasong-17. Це двоступенева міжконтинентальна балістична ракета, яка працює на рідкому паливі. Її було випробувано в 2022 році. Ця ракета несе корисне навантаження 2000-3500 кг і потенційно може досягати континентальної території Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: