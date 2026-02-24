На 80% території України немає систем ППО проти балістичних ракет, - Зеленський

Президент наголосив, що Україна продовжує шукати можливості для посилення ППО.

Більша частина території України залишається без систем протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети росіян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Tagesschau.

"Я не буду говорити, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", - сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що його попередні заяви про ППО не були критикою партнерів. За його словами, так він намагався привернути увагу до реальної ситуації.

Також президент підкреслив, що Україна продовжує шукати можливості для посилення ППО. Він заявив, що навіть за відсутності достатньої кількості систем наша країна разом з партнерами працює над фінансуванням їх закупівлі.

"Навіть якщо нам не дають системи ППО, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що вже провів переговори з представниками Німеччини, Норвегії, країн Північної Європи та Канади. Він зазначив, що системи ППО, які здатні збивати балістичні ракети, є надзвичайно дорогими.

"Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", - уточнив Зеленський.

На скільки Україні вистачить ракет для ППО

Раніше директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло заявив, що ситуація з поставками ракет для української протиповітряної оборони покращилася після нової партії боєприпасів від партнерів. Проте, за його словами, запасів може не вистачити для стабільного захисту до кінця зими.

Жмайло розповів, що зараз Україна шукає альтернативні способи перехоплення ворожих цілей, щоб зменшити використання дорогих снарядів. Водночас очікується надходження ракет PAC-3, які здатні збивати балістику.

Експерт зазначив, що зараз Україна має певний запас ракет, зокрема для зенітних ракетних комплексів "Бук", однак його не можна вважати великим.

