Авіакомпанії почали забороняти пасажирам класти в багаж бездротові навушники

Деякі авіакомпанії прирівнюють Bluetooth-навушники до павербанків.

Після посилення правил перевезення портативних зарядних пристроїв авіакомпанії почали посилювати контроль і за іншими широко використовуваними гаджетами.

Як пише Express, тепер деякі авіакомпанії взялися за інший популярний електронний пристрій через аналогічні побоювання щодо займистості. Зокрема, тайванські авіакомпанії EVA Air, UNI Air і Tigerair більше не дозволяють провозити в багажі бездротові навушники Bluetooth, включаючи Apple AirPods.

Чому авіакомпанії почали забороняти бездротові навушники

Відзначається, що в таких аудіопристроях використовуються такі ж літієві батареї, як і в павербанках. Оскільки навушники постійно заряджаються, перебуваючи у футлярі, ймовірність їхнього раптового загоряння зростає.

Управління цивільної авіації Нової Зеландії також встановило правила, що суворо забороняють провезення AirPods та інших бездротових навушників у багажі на рейсах, що знаходяться в його віданні.

"Бездротові навушники/зарядний пристрій для AirPods є різновидом павербанка", – йдеться на сайті відомства.

При цьому в управлінні пояснили, що пасажири все ще можуть брати бездротові навушники в ручну поклажу.

В Європі поки про такі обмеження не говорять, але досвід павербанків показує, що в майбутньому це не виключається.

Чому авіакомпанії забороняють павербанки

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з початку 2025 року авіакомпанії по всьому світу почали забороняти перевезення портативних зарядних пристроїв у зареєстрованому багажі через часті випадки загорянь.

Першою стала південнокорейська Air Busan, проте незабаром хвиля заборон докотилася і до Європи. Наприклад, вже в 2026 році до таких заходів вдалася німецька Lufthansa.

При цьому пасажири все ще можуть брати на борт такі пристрої в ручній поклажі, однак під час польоту вони повинні бути вимкнені та перебувати в полі зору їхніх власників, щоб не сталася подібна ситуація, коли пасажир просто проспав пожежу в своєму рюкзаку.

