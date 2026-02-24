Скептично ставлюся до миру в Україні у короткостроковій перспективі, – Макрон

Водночас Мерц закликав збільшити тиск на РФ, а Стармер наголосив, що Росія аж ніяк не перемагає.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що скептично ставиться до укладання миру між Україною та РФ у короткостроковій перспективі. Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив під час засідання "Коаліції охочих".

"Я хотів би привітати всі ініціативи, повʼязані з перемовинами. Але я відносно скептично ставлюся до того, що може бути мир у короткостроковій перспективі. Давайте розуміти, що немає бачення з боку російської сторони у мирі, як ми вбачаємо це з нашого боку. Тому треба рухатися", – сказав Макрон.

Водночас Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, закликав союзників змістити наратив про те, що Росія нібито перемагає у цій війні. За його словами, насправді це не так.

"Щоб підкреслити цей момент – протягом останнього року Росія зазнала величезної кількості втрат, 500 тисяч військових, це для того, щоб окупувати лише 1% додаткової території України. Це не та країна, яка може сказати, що виграє після чотирьох років конфлікту. І при цьому йдуть успішні контрнаступи (України, – УНІАН). Крім того, певні удари отримує й економіка Росії", – заявив Стармер.

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини заявив, що для того, аби змусити Путіна завершити війну в Україні, його треба переконати в тому, що він не може перемогти Україну. Тому Мерц закликав посилити тиск на РФ.

"Нам потрібно спустошити фінансування війни Росією. Наступний пакет санкцій ЄС має саме таку мету. Москва вже не така сильна, як вона хотіла б, щоб думав про неї світ. Росія не має перемогти. Тому ми продовжимо працювати у напрямку довготривалого миру", – зазначив Мерц.

Тиск на РФ для заверешння війни: важливі новини

Раніше Британія повідомила про введення найбільшого з початку повномасштабного вторгнення пакету санкцій проти РФ. В перелік увійшли майже 300 обмежень, спрямованих проти ключових джерел доходів Росії від енергетики та ключових постачальників військового обладнання.

Тим часом Bloomberg повідомляє, що президент США Дональд Трамп визначив, що війну в Україні необхідно закінчити до 4 липня 2026 року. Він хоче зробити це до святкування 250 Дня Незалежності Сполучених штатів. Водночас, як відзначає видання, наразі немає жодних ознак того, що лідер Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, яка б не задовольнила його максималістичні вимоги.

