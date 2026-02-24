Зеленський відповів, чи пов'язані успіхи ЗСУ на півдні з відключенням Starlink для росіян

Зеленський зазначив, що відключення Starlink для росіян стало позитивним кроком.

Успіхи Сил оборони України на півдні не пов'язані з тим, що на початку лютого росіянам відключили Starlink. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Tagesschau.

Український лідер зазначив, що відключення Starlink для росіян стало позитивним кроком. Проте це не стало ключовим фактором територіальних успіхів української армії на півдні.

"Давайте розглянемо це крок за кроком. Рішення щодо Starlink безумовно позитивне і буде корисним. Але в той же час хочу подякувати нашим військовим - операція на півдні, де була звільнена територія, почалася ще за місяць до рішення щодо Starlink", - поділився президент.

Відео дня

Зеленський підкреслив, що ці дві ситуації не залежать одна від одної. Але обидві вони є позитивними для України.

Сили оборони просунулися на півдні України - що відомо

Раніше офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук розповів, що Сили оборони України досягли успіхів на півдні - в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка і Тернове Запорізької області. За його словами, ці успіхи вдалося отримати завдяки вдалому поєднанню умов і підготовчій роботі, яку провели українські військові.

Крім того, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин поділився, що українським штурмовим підрозділам вдалося відкинути противника завдяки контратакам, які вони провели поблизу Тернового і Калинівського на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Він зазначив, що активні дії української армії на півдні почалися приблизно в середині січня.

Вас також можуть зацікавити новини: