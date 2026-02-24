Sony запатентувала технологію, яка може розв'язати проблему паузи в онлайн-іграх

Функція під назвою "М'яка пауза" передбачає тимчасове уповільнення або спрощення геймплею і навіть повне управління грою за допомогою ШІ.

У мережі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка описує альтернативу традиційному призупиненню ігор. Функція під назвою Soft Pause ("М'яка пауза") дозволить тимчасово перевести гру в особливий режим без повного переривання ігрового процесу, пише GameRant.

Залежно від жанру гри "М'яка пауза" може працювати декількома способами. Наприклад, можна уповільнити час, зменшити рівень складність або приглушити звук – все це робить управління персонажем менш вимогливим, коли користувач відволікається на зовнішні фактори.

Крім того, в режимі "М'якої паузи" управління персонажем гравця може повністю переключитися на спеціальний штучний інтелект. Насамперед технологія, скоріш за все, призначена для командних мережевих матчів, де звичайна пауза в принципі недоступна.

Крім ручної активації функції, ШІ зможе самостійно розпізнавати, коли гравець отримує важливе повідомлення або відволікається від екрану. У таких випадках консоль автоматично активує "м'яку паузу", дозволяючи поглянути на телефон без страху, що після повернення ми побачимо лише напис "Game Over".

Поки що нововведення залишається лише в патентних документах, проте воно вже породило обговорення на форумах, оскільки традиційна пауза в онлайні банально неможлива через синхронізацію з іншими гравцями і серверами, і розв'язання цієї проблеми стерло б межу між сесійним геймплеєм і реальним життям.

Раніше Sony запатентувала технологію синхронізації губ персонажів з озвученням на різних мовах. Це сильно допоможе зануренню в гру, вважають в компанії.

Також в мережі звернули увагу на патент, який показує можливий геймпад PlayStation 6 без кнопок. Всі елементи управління реалізовані через сенсорні поверхні, які адаптуються під хват руки гравця.

