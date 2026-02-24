Зеленський зізнався, чи буде він йти на другий президентський строк

За його словами, поки що американці не можуть домовитися з росіянами про перемир’я.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів в Україні, якщо будуть безпекові умови і він балотуватиметься, якщо вони проводитимуть під час війни, але ще не вирішив чи робитиме це у мирний час. Про це він сказав інтерв'ю Асоціації суспільного мовлення Німеччини (ARD).

Він також зазначив, що парламент і суспільство наразі не підтримують ідею проведення виборів, але в разі перемир’я думка може змінитися.

"Парламент цього не хоче, люди цього не хочуть, але якщо нам дадуть два місяці перемир’я, то почнемо", - відкреслив Зеленський.

Президент України наголосив, що вибори це справа українського народу і американці чи росіяни взагалі не повинні перейматися цим. При цьому додав, що дивною є ситуація, коли питання виборів в Україні від піднімають спочатку росіяни, а потім американці.

Відповідаючи на запитання чи балотуватиметься він знову, Зеленський відповів, що це залежить від того, в яких умовах проходитимуть вибори:

"Якщо вона (Україна, - УНІАН) буде у стані війни, то це одна ситуація. Тоді так. Але якщо буде мир, то не знаю. Це не "так", але й не "ні".

При цьому додав, що балотувався на один президентський термін і досі перебуває в його межах, і цей термін затягується не за його волею.

Як повідомляв УНІАН, президент України в лютому заявив, що Україна теоретично може провести вибори, якщо вдасться встановити режим припинення вогню на два місяці.

За його словами, партнери мають відповісти чи вони хочуть справжніх виборів чи просто хочуть замінити його. При цьому додав, що росіяни просто хочуть замінити його.

Зеленський зазначав, що якщо буде два місяці припинення вогню для проведення виборів, то зробить усе можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути до того, щобпровести вибори під час війни. При цьому підкреслив, що якщо буде перемирʼя на два місяці, то це не завершення війни.

