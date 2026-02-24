13-річна дівчинка контролюватиме ядерну зброю КНДР, - Newsweek

Можливо, вона є фаворитом на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив своїй доньці-підлітку керівну посаду в Ракетному управлінні своєї країни, яке контролює ядерні сили Пхеньяна. Дочці Кіма Кім Джу Е, як вважається, 13 років. Вона все частіше супроводжує верховного лідера під час публічних виступів, зокрема на місцях випробувальних ракет.

У матеріалі Newsweek зазначається, що, судячи з усього, вона є фаворитом на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина, що ознаменувало б історичний відхід від династичної традиції, яка надавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.

"Цей крок мав на меті підготувати її до командування Корейською народною армією, і, як повідомляється, її вже інструктують генерали, а в деяких випадках навіть віддають накази, а не Чан Чан Ха, який офіційно обіймає посаду директора Ракетного управління з кінця 2023 року", - мовиться у матеріалі.

Відео дня

Зброя Північної Кореї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея продовжує створювати ядерні матеріали для виробництва ядерної зброї такими темпами, які можуть дозволити КНДР виготовляти від 10 до 20 ядерних боєголовок на рік. Це свідчить, що Пхеньян не має наміру уповільнювати ядерну програму.

Президент Республіки Корея (Південної Кореї) Лі Чже Мьон неодноразово докладав зусилля для відновлення перемовин з Північною Кореєю та пом’якшення охолоджених відносин, але режим Кім Чен Ина відхилив ці ініціативи, назвавши Південну Корею найбільшим ворогом.

Кім Чен Ин зобов’язався стрімко розширювати програму ядерного озброєння своєї країни та відкинув заклики до денуклеаризації.

Крім того, ми також розповідали, що армія КНДР отримала велику партію 600-мм реактивних систем залпового вогню. Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що нова РСЗВ "ідеально поєднує в собі точність і руйнівну силу тактичних балістичних ракет зі швидкістю вогню багатоствольних ракетних установок".

Вас також можуть зацікавити новини: