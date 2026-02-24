Росії і не снилося: у Європі показали, який вигляд матимуть бойові гелікоптери нового покоління (фото)

Над проектом Airbus працює у співпраці з компаніями Collins Aerospace, Raytheon і MBDA. Характеристики та назви машин не розголошуються.

Airbus Helicopters представив свої концептуальні пропозиції для програми НАТО NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability), метою якої є створення середнього багатоцільового вертольота до 2035-2040 років. Про це повідомляє сама компанія.

Замість однієї машини Airbus запропонував концепцію з двох взаємодоповнюючих платформ.

Перша - це класичний вертоліт для широкого кола завдань, який являє собою не стільки революцію, скільки еволюцію вже існуючих рішень. Зовні він нагадує доопрацюваний середній багатоцільовий гелікоптер Airbus H160.

Відео дня

Перспективний вертоліт має місця для десанту, турель з автоматичною гарматою та може нести керовані високоточні ракети. Оптико-локаційна станція традиційно встановлена на носовій частині, де також розташована висувна штанга для дозаправки в повітрі.

Друга концепція - це високошвидкісний апарат комбінованої схеми, що розвиває ідеї, закладені в демонстраторах Eurocopter X3 і RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft). Машина пропонує не лише високу швидкість, а й унікальну маневреність.

Значна частина підйомної сили створюється крилом на якому також розміщені штовхальні гвинти - саме вони забезпечать високу швидкість польоту.

Повідомляється, що обидві концепції будуть тісно пов’язані між собою і матимуть спільні характеристики щодо обслуговування, підготовки персоналу, озброєння та бортових систем.

Ключовий принцип - модульна відкрита архітектура, що спрощує модернізацію та інтеграцію будь-якого озброєння і систем. Над проектом Airbus працює у співпраці з компаніями Collins Aerospace, Raytheon і MBDA. Характеристики та назви машин не розголошуються.

Зі свого боку портал Defense Express нагадує, що у проєкті NGRC компанія Airbus Helicopters має двох конкурентів. Це італійська компанія Leonardo та американська Sikorsky.

Кожен із них представив власне бачення високошвидкісного транспортного засобу. Так, Leonardo спирається на досвід розробки конвертоплана AW609. Водночас Sikorsky пропонує багатоцільовий гвинтокрил SB-1 Defiant.

Гелікоптери - інші новини

Поки західні країни впевнено рухаються вперед у створенні принципово нових літальних апаратів, Росія витрачає мільярди рублів в спробах налагодити виробництво техніки, розробленої ще за часів СРСР.

Нагадаємо, нещодавно Росія представила "новий" Мі-34М1 з двигуном ВК-650В, базова версія якого вперше піднялася в небо ще у 1986 році.

Також росіяни намагаються будувати Мі-38, який повинен був замінити легендарний Мі-8. За довгі десятиліття їм вдалося виготовити лише близько 20 цих машин: для порівняння, Мі-8 було виготовлено у кількості близько 12 000 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: