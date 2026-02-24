Трамп 'окупував' економіку США: Bloomberg пояснив, чому американці незадоволені

Більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо економіки, інфляції та мит.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка тепер повністю під його контролем. Проте опитування показують, що більшість американців не погоджуються з тим, що економічна ситуація сприятлива.

Як пише Bloomberg, на початку другого терміну команда Трампа заявляла, що для встановлення повного контролю над економікою може знадобитися рік. Нещодавно президент заявив, що цей момент уже настав.

Однак переконати виборців у цьому буде непросто. Згідно з опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо економіки, інфляції та мит. Виборці страждають від багаторічних високих цін і відчувають проблеми з доступністю товарів та послуг.

"Реальна економіка досить міцна, але виборці, ймовірно, не бачать цього. Люди відчувають, що товари і послуги недоступні, і адміністрація не може це виправити", - зазначила головний економіст Wolfe Research Стефані Рот.

Після уповільнення минулого року ринок праці почав стабілізуватися. У січні в США створили близько 130 тисяч нових робочих місць, а рівень безробіття знизився до 4,3%. Водночас темпи зростання зарплат сповільнилися порівняно з періодом до приходу Трампа до влади.

Зазначається, що компанії менше наймають нових працівників та не поспішають звільняти нинішніх. Кількість нових заявок на допомогу з безробіття за тиждень знизилася до 206 тисяч, що свідчить про відсутність масових звільнень. Водночас тим, хто вже втратив роботу, стає складніше знайти нову.

Водночас інфляція значно знизилася з пікового рівня 2022 року, але з моменту вступу Трампа на посаду вона не змінилася. Показник інфляції, на який орієнтується Федеральна резервна система, становив близько 3%. Саме високі ціни залишаються одним із головних політичних викликів для президента.

Минулого року економіка США зросла, попри деяку слабкість на початку року та уповільнення наприкінці року. У четвертому кварталі валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 1,4% у річному вимірі, а за підсумками року економіка додала 2,2%.

Крім того, одна з головних проблем - доступність житла. Ставка за 30-річною іпотекою в США становить близько 6%, що нижче, ніж на початку другого терміну Трампа, але все ще високо порівняно з періодом до 2022 року. Продажі будинків і темпи будівництва залишаються слабкими.

Економіка США - головні новини

Відомий американський інвестор Пітер Шифф, відомий як "Dr. Doom", який спрогнозував фінансову кризу іпотечних кредитувань у 2008 році, попередив про ймовірну "фінансову катастрофу" в США, яка може супроводжуватися крахом долара.

Агентство Bloomberg писало, що Євросоюз готовий відкласти ратифікацію торгової угоди з США, чекаючи пояснень від адміністрації Дональда Трампа щодо нового митного плану.

Раніше повідомлялося, що за оцінками експертів Кільського інституту світової економіки, мита Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами.

