Дроздов повідомив, що протягом наступних 10 років ПС ЗСУ будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки.

Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) на першому етапі переозброєння планують отримати новий багатофункціональний літак покоління 4++. Це шведський Gripen (JAS39 – ред.) і американський F-15.

Читайте такожЗбройні сили США використовують літаки старші за наші - командувач ПС ЗСУПро це заявив командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов в ході презентації народним депутатам стратегії розвитку Повітряних сил-2035, передає Мілітарний. Потім, за словами Дроздова, Україна розраховує отримати літак 5-го покоління.

"В подальшому з поглибенням відносин з країнами-партнерами перехід на сучасний літак 5-го покоління F-35", - зазначив він.

Командувач також повідомив, що про протягом наступних 10 років ПС ЗСУ будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, що зараз стоїть на озброєнні ЗСУ.

При цьому він підкреслив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння. Тому для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.

Проте, за повідомленнями Міністерства оборони закупівлі не плануються з огляду на обмежені фінансові ресурси навіть у середньостроковій перспективі.

Винищувач F-35: характеристики

F-35 - належить до сімейства малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління.

25 лютого 2011 року перший серійний F-35 вперше піднявся в повітря, а 6 травня перший серійний літак був переданий ВПС США.

На F-35, який створюється в трьох основних модифікаціях, використано багато технологічних рішень, відпрацьованих на F-22. Позначення серійних варіантів: F-35A (зі стандартним злетом і посадкою), F-35B (з коротким злетом і вертикальною посадкою) і F-35C (зліт з палуби авіаносця за допомогою катапульти, а посадка на палубу - з використанням аерофінішера). Всі ці варіанти уніфіковані на 70-90%.

Згідно формально заявленим характеристикам, F-35 не має можливості крейсерського польоту на надзвукових швидкостях без використання форсажу. Однак за твердженням віце-президента Lockheed Martin Стівена О'Брайена, винищувач здатний здійснювати політ зі швидкістю, яка в 1,2 рази перевищує швидкість звуку.

Дональд Трамп заявляв, що вартість створення літака склала $400 млрд (замість $380). Ціна однієї машини в середньому перевищила $150 млн, без озброєння і обслуговування.

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Автор: Ірина Погоріла