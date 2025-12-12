FP‑7 створюється як високошвидкісна ракета, що має відповідати рівню комплексів класу С‑400.

Україні принципово необхідно мати власну балістику, аби не залежати від політичних рішень партнерів, висловив думку головний конструктор Fire Point Денис Штілєрман в коментарі BBC Україна.

Штілєрман зазначив, що до кінця поточного року компанія має намір завершити усі формальні процедури щодо включення до озброєння нової української балістичної ракети FP‑7. Він додав, що FP‑7 створюється як високошвидкісна ракета, що має відповідати рівню комплексів класу С‑400.

Вказується, що цей комплекс розробляють як засіб, здатний долати російські системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ, а також як інструмент, застосування якого не вимагатиме зовнішніх погоджень.

За словами головного конструктора компанії, ракета FP‑7 матиме понадзвукову швидкість входу в ціль, що становитиме більш ніж 1200 метрів за секунду. Завдяки цій можливості та використанню композитних матеріалів її перехоплення російською ППО буде малоймовірним.

Штілєрман поділився, що проєкт вже пройшов всі ключові етапи: компанія самостійно відтворила конструкцію одного з модулів ракет С‑300/С‑400, виготовила приводи та розробила власний двигун. Тобто компанії вдалося фактично створити повноцінну ракету.

Повідомляється, що на цю мить ракета FP‑7 проходить кодифікацію у спеціалізованих наукових установах Міноборони.

Зазначається, що в разі, якщо держава ухвалить рішення про замовлення, прогнозується, що компанія зможе розгорнути серійне виробництво вже навесні 2026 року. Осікується, що щомісяця можна буде виробляти сотні таких балістичних ракет.

Технічна директорка компанії Ірина Терех зазначила, що наразі Україна вже здатна застосовувати FP‑дрони "сотнями". Водночас, вона додала, що поки що компанія не досягла можливості тисячних запусків, максимально за добу можна запустити близько 300 безпілотників FP‑1.

Українська зброя на війні проти РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що українські військові розробили кілька тактик використання безпілотників на фронті проти російської піхоти. Зокрема, на полі бою використовуються дрони з динаміками, щоб створити хибне уявлення для росіян. Наприклад, це може бути відтворення звуків техніки, що змушує РФ підіймати в небо свої розвідувальні дрони. Також Україна має наземні дрони, які ховаються вздовж шляхів підходу російських військ та перевіряють дорогу на наявність будь-якого транспортного засобу.

Також ми писали, що посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Польща може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні винищувачів МіГ-29. Боднар поділився, що мова йде про сучасне обладнання дронів, яке себе добре зарекомендувало та здатне посилити обороноздатність Польщі. При цьому, український посол не надав більше деталей щодо постачання польських літаків до нашої країни. Він пояснив, що ворог також слідкує за подібними заявами, тому детальні подробиці можуть нашкодити співпраці України та Польщі.

