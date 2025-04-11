Як зазначає військовий експерт, морська авіація застаріла, пілоти - без належної підготовки, а моряків відправляють воювати на суші.

Російський авіаносний флот вичерпав себе. Єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" роками не може повернутись у стрій. Нових програм будівництва немає, пише ексофіцер піхоти армії США, оборонний консультант Брент Іствуд для 19FortyFive.

"Ви тільки подивіться на кляте відро болтів "Адмірал Кузнєцов", який роками був клоунським шоу і все ще ремонтується", - пише автор.

Росія систематично не здатна створювати авіаносці. Причини: обмежене фінансування через війну, нестача кваліфікованих кадрів, слабка суднобудівна база, орієнтація на сухопутні бойові дії.

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Ставка зроблена на підводні човни та ракетоносці. Авіаносці - складні, дорогі, потребують великої інфраструктури й закордонних баз. Росія цього не має.

Командування віддає перевагу ракетним крейсерам і есмінцям. Ядерна тріада залишається пріоритетом - зокрема балістичні ракети з підводних човнів.

Путін не виявляє зацікавленості у флоті. Його увага зосереджена на танках, літаках, гіперзвуковій і ядерній зброї.

Проблеми з надводними кораблями показав приклад флагмана "Москва", знищеного українською ракетою. Поза регіональні води флот виходить рідко. Винятки - Арктика і Тартус у Сирії.

Будівництво авіаносців також ускладнюється демографічною кризою - дефіцит працездатного населення, нестача фахівців для роботи на верфях. Частину кадрів мобілізують на фронт.

Авіаносного флоту РФ не існує

Після розпаду СРСР Росія не спромоглась завершити проєкт "Ульяновськ", а "Варяг" продали Китаю. Порти, технічне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення - все це не розвинене.

Крім "Кузнєцова", про авіаносці не йдеться. Морська авіація застаріла, пілоти - без належної підготовки. Більше того, моряків із "Кузнєцова" відправляють воювати на суші.

Наземні сили, авіація та ракети - ось пріоритет. Навіть Путін, який любить демонстративну силу, після втрати "Москви" не зміг проігнорувати вразливість флоту.

Географічно Росія потребує великої армії для захисту кордонів, тому ВМС у тіні. Жодної стратегії на будівництво авіаносців до 2030-х немає.

Наземна тактика застаріла. Армія використовує танкові прориви, які легко знищуються українськими ПТРК і дронами. Це не війна XXI століття, а радянська калька. Власне виробництво боєприпасів перевантажене, залежить від зовнішніх постачань.

У підсумку - флот залишається без фінансування, кадрів і інфраструктури. Поки "Кузнєцов" не повернувся в стрій, Росія має другосортний флот.

Максимум, на що здатна РФ - це підводні човни з ядерною зброєю. Авіаносний флот, як такий, в Росії не існує.

Російський флот – останні новини

В січні УНІАН повідомив, що на російському атомному ракетному крейсері "Адмірал Нахімов" запустили ядерний реактор.

Зазначимо, що цей корабель багато років перебуває на ремонті і модернізації. У результаті робіт він отримав універсальні пускові установки, які дозволять запускати різні ракети, зокрема, новий "Циркон", який самі росіяни називають "гіперзвуковим".

До речі, нещодавно Кремль назвав субмарину, яка стане першим штатним носієм цієї зброї.

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